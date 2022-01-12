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在台奉獻46年啟蒙吳神父足療法 薛弘道修士逝世

中央社 / 台東縣12日電

在台灣奉獻46年的瑞士籍薛弘道修士，日前病逝瑞士享壽82歲，他曾在台東作育英才讓孩子脫貧，並啟蒙吳若石神父足部健康療法，台東白冷會聖堂17日將舉行追思彌撒。

薛修士1月6日凌晨病逝於瑞士總院，消息傳回台東，民眾感念他在台灣服務46年，其中在台東奉獻23年的時光。薛修士於1967年、28歲那年從瑞士到台東，幫助偏鄉小孩學習一技之長，2013年離開台灣回瑞士總會擔任顧問。

天主教白冷外方傳教會歐思定修士今天告訴中央社記者，薛修士是鐵匠之子，不僅學習了父親的鐵匠技術，也擁有水電技術，在瑞士拿到甲級證照，28歲時來到台灣台東，隨即到新竹華語學院研習國語。

1969年至1976年在台東公東高工機械科、焊接科、木工科任教，幫助偏鄉小孩學習一技之長，日後得以謀得穩定工作，脫離貧窮。當時他帶領學生接下台北馬偕醫院300個可以上下變換的電動病床訂單，台灣當時還沒有這種技術，但是他帶領台東的孩子做到了，接著又到東區職訓中心繼續作育英才。

歐修士說，薛修士1990年離開台東到台北光啟社從事視聽媒體製作管理，2005年開始，他到中國、馬來西亞、新加坡幫助修女從事媒體傳播訓練，2013年回到瑞士總會擔任媒體工作，日前過世，享壽82歲。

薛修士是財團法人紀守常紀念文教基金會的幕後推手，曾合作出版「達悟之父紀守常影像集」。基金會日前在臉書貼文指出，原本2020年8月紀守常神父紀念涼亭落成時，邀請薛修士回台，但薛修士身體微恙，後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，返台的計畫就此被耽擱。

薛修士也是吳若石神父足部健康療法的啟蒙師，是第一個把腳底按摩引進台灣的人。薛修士曾說，他還想要回台灣，因為他身上的心律調整器是在台灣裝的，要回台處理換裝，而且在台灣才有機會每天足療。

吳若石神父告訴中央社記者，約40年前他的腿有風濕病，吃了不少藥都無效，薛修士就教他學習足療法，並且送他一本從瑞士帶回台灣的相關書籍給他學習，剛開始他不相信，但後來依照書的方法按摩腳，發現很有效，也因此他開始推廣、服務大家，讓足療法在台灣受到重視。

薛修士病逝消息傳回台東，民眾除了不捨，更多的是滿滿感恩與思念，1月17日上午10時將在台東市杭州街白冷外方傳教會舉辦追思彌撒。

台東 瑞士 神父

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