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宜蘭中高齡者參加健康課程 累積點數換生活用品

中央社 / 宜蘭縣12日電

宜蘭縣政府為鼓勵55歲以上中高齡縣民參加社區健康促進課程，推出「好生活柑仔店」行動車，農曆年後符合資格者參加課程就可累積點數，從行動車換取生活用品。

宜蘭縣政府今天推出「宜蘭縣健康存錢筒‧愛的零用金」計畫，展示1輛「好生活柑仔店」行動車，宜蘭縣長林姿妙主持。

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡告訴中央社記者，宜蘭共有132個社區照顧關懷據點，縣府希望用「存健康、換點數」概念，鼓勵55歲以上中高齡縣民到據點參加健康促進課程、講座、跳舞、運動等，例如參加延緩失能課程每時段可以換取3點、參加健康講座2點；每個月到各據點量血壓、測體溫達20天以上者，也有點數回饋。

林蒼蔡表示，累積10點以上，就可趁「好生活柑仔店」行動車到各據點時，換取實用的日常生活物品。2月7日起開始累計點數；3月起「好生活柑仔店」行動車開始巡迴各社區據點受理兌換。

林姿妙致詞時表示，中高齡者是罹患慢性病的危險族群，如果65歲以後才注意身體健康情形，恐為時已晚，提醒民眾應從55歲起善加保養，降低身體機能老化程度，鼓勵縣民走出戶外，參與社區健康促進活動，隨時注意身體狀況，進而控制慢性病、延緩老化。

宜蘭 林姿妙 慢性病

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