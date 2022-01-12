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羅東「福虎紅包」化身存錢筒 鼓勵小朋友儲蓄迎新春

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
「羅東福虎紅包」把超可愛的聚寶虎化身成拼圖存錢筒，過年迎新春，還能培養小朋友儲蓄的觀念。圖／羅東鎮公所提供
「羅東福虎紅包」把超可愛的聚寶虎化身成拼圖存錢筒，過年迎新春，還能培養小朋友儲蓄的觀念。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭羅東鎮公所今天公布特色文創品「羅東福虎紅包」，超可愛的聚寶虎化身成拼圖存錢筒，不但能培養小朋友儲蓄的觀念，而且還特別設計可愛的萌虎貼紙，送福氣、迎新春。

「福虎紅包」是咬著金元寶的小萌虎，張大雙眼及圓滾滾的身形，討喜又可愛，每個紅包有10元銅板，紅包裡的福虎硬紙板可以摺成存錢筒。

鎮公所為了鼓勵存錢，這次特別設計萌虎貼紙，每次存錢時，就在福虎存錢筒貼上一張貼紙，貼得愈多代表存愈多錢，養成小朋友儲蓄習慣，另外也可以把貼紙貼在喜歡的東西上，配合年節氣氛，招來好虎（福）氣。

鎮長吳秋齡表示，有感於過去一年疫情嚴峻，除了推出各項活動行銷羅東觀光，還舉辦振興活動刺激經濟，面對來勢洶洶的疫情，公所兢兢業業，不敢懈怠，為了迎接新年，今年特別推出聚寶「福虎紅包」，期盼一掃民眾去年緊繃的身心，帶給大家福氣滿滿的一年。

鎮公所表示，今年凡是生肖屬虎的民眾（民國3、15、27、39、51、63、75、87、99、111年出生），可以在2月14日羅東元宵晚會，佩戴口罩、攜帶身分證明文件到羅莊櫻花步道活動現場領取，每人限領1份，共計100份，送完為止；其他想獲得可愛「羅東福虎紅包」的民眾只要關注羅東鎮觀光發展所臉書粉絲專頁，參與後續系列活動，也有機會拿到。

「羅東福虎紅包」把超可愛的聚寶虎化身成拼圖存錢筒，過年迎新春，還能培養小朋友儲蓄的觀念。圖／羅東鎮公所提供
「羅東福虎紅包」把超可愛的聚寶虎化身成拼圖存錢筒，過年迎新春，還能培養小朋友儲蓄的觀念。圖／羅東鎮公所提供
「羅東福虎紅包」把超可愛的聚寶虎化身成拼圖存錢筒，過年迎新春，還能培養小朋友儲蓄的觀念。圖／羅東鎮公所提供
「羅東福虎紅包」把超可愛的聚寶虎化身成拼圖存錢筒，過年迎新春，還能培養小朋友儲蓄的觀念。圖／羅東鎮公所提供

羅東 紅包 疫情

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