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宜蘭鼓勵中高齡存健康累積點數 柑仔店行動車今亮相
宜蘭縣政府啟動「健康存錢筒‧愛的零用金」計畫，柑仔店行動車今天亮相，縣府透過累積點數方式，鼓勵中高齡者參加社區健康促進課程及每天量血壓等保健，累積點數可拿去柑仔店行動車換取用品，車上載的日常物品相當豐富，長輩們今天兌換用品時，開心直呼「足好康」。
縣長林姿妙表示，宜蘭縣高齡長者比例將近總人口數的18%，高於全國平均值，縣府鼓勵高齡長者進修，2020年起推出全國首創「高齡生活大學」，今天推出健康存錢筒計畫更是縣府照顧中高齡的另外一項美意。
林姿妙說，如果65歲以後才注意身體健康，恐怕太慢，縣府把服務年齡層降低，提醒大家55歲開始保養，降低身體機能老化程度，所以這次計畫受惠年齡層是55歲以上中高齡，「健康是自己的，要靠自己儉」，大家健康，有助降低罹患慢性病及減少政府的保健開支。
宜蘭共有132個社區照顧關懷據點，社會處長林蒼蔡表示，縣府希望用「存健康、換點數」概念，鼓勵中高齡者到據點參加健康促進課程及講座、跳舞、運動等，例如參加延緩失能課程每時段可以換取3點、參加健康講座2點，且持續到據點量血壓、測體溫也都有點數回饋，只要累積10點以上，就可以換取實用的日常生活物品，從中達到帶動健康的目的。
「好生活柑仔店行動車」今天啟動，載滿米、沙拉油、洗衣乳、肥皂、燕麥等生活物品，種類相當多，長輩們換到自己想要的物品，笑開懷。
林蒼蔡表示，這輛行動車每天會巡迴各據點，停留時有廣播宣傳，目前先是一輛車巡迴，未來計畫再增設一輛，方便服務溪南及溪北中高齡者，縣府訂1月14日在宜蘭市七張社區舉辦溪北場說明會，1月17日在冬山鄉南興社區舉辦溪南場說明會，鼓勵大家多參與課程，走出戶外活動。
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