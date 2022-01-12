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基隆設大型接種站首日湧人潮 市府籲疫苗足不用急

中央社 / 基隆12日電

基隆市政府在市立體育館開設大型接種站，今天首日開打一早湧現人潮，現場大排長龍；一名新北市民清晨5時30分就來排隊等候，市長林右昌說，疫苗量很足不用急，大家都打得到。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，市府為讓市民盡快接種疫苗，今天起至16日，每天上午8時30分至上午11時，及下午1時30分至下午4時30分，在市立體育館2樓開設大型接種站，提供民眾免預約、隨到隨打接種疫苗服務。

開設首日一早市立體育館湧現人潮，上午8時許已大排長龍，人潮從2樓體育館內延伸到走廊、樓梯再到樓下，幾乎將體育館一樓圍了一圈，現場不少長者因不知市府已規劃為長者集中造冊施打疫苗，也頂著寒風前來排隊等候。

排在第1位的民眾說，他住在新北市，但預約不到施打疫苗時段，得知基隆市府公布施打疫苗對象不限戶籍，因擔心打不到疫苗，決定清晨5時30分就來排隊。

市長林右昌在臉書（Facebook）表示，謝謝大家踴躍施打第3劑疫苗，疫苗量很足不用急，大家都打得到，呼籲65歲以上長者，區公所近日就會寄發造冊施打通知書，17日起就可以陸續施打，一般民眾也可選擇就近的醫療院所施打疫苗，省去等待時間。

市府衛生局疾病管制科長郭香蘭說，基隆市至少在農曆年前疫苗量充足，大家不用擔心打不到，市府也已針對65歲以上長者，安排從17日起到25日集中造冊接種疫苗，長者可不用到大型接種站排隊；此外，基隆市也有50家合約醫療院所，民眾可就近至合約醫療院所接種疫苗，減少排隊等候時間。

疫苗 體育

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