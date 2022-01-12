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台東91文健站創意無限 饒慶鈴跟著「玩嗨」不想走！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
服裝創意競賽中，有文化健康站長輩搭配時事，設計防疫裝備，提醒大家加強防疫。記者尤聰光／攝影
服裝創意競賽中，有文化健康站長輩搭配時事，設計防疫裝備，提醒大家加強防疫。記者尤聰光／攝影

行政院原住民族委員會今天在台東舉辦「111年部落文化健康站『部老』運動會競賽暨原住民業務宣導活動」，全縣91個文化健康站逾3000照服員及長輩參加，長輩們發揮無限創意嗨翻天，連縣長饒慶鈴跟著長輩玩開了。她說：「台東長輩『拿麼厲害』」。

饒慶鈴說，本來沒有排這行程，但她依定要抽空看長輩，看到長輩們活力四射，她今天都想跟著老人家唱唱跳跳一整天，想不到長輩們的創意真的很難想像，令人為之一亮。雖然今天天氣寒冷，絲毫不減長輩們的熱情活力，身體和心情都跟著暖活起來。

這場由原民會舉辦的活動，在台東縣立體育場登場，早上的服裝創意競賽，每一個文健站無不發揮巧思，在服裝上精心設計，依部落及族群特色，有海洋阿美族風格，也有布農族高山風格，甚至還有配合時事的防疫造型及奧運舉重運動造型，再搭配隊呼，長輩們簡直嗨翻了。

擔心老人家們受寒，饒慶鈴帶著熱茶來慰勞，長輩們見到縣長到來，紛紛拉著她歡唱跳舞同樂，饒慶鈴被長輩們逗得捨不得離開。活動除了上午的服裝創意競賽，下午還有趣味競賽及頒獎典禮，將由原民會主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）主持。

東河文化健康站阿嬤發揮巧思，展現阿美族海洋風格，辣翻全場。記者尤聰光／攝影
東河文化健康站阿嬤發揮巧思，展現阿美族海洋風格，辣翻全場。記者尤聰光／攝影
台東長光文化健康站一位長輩打扮「台灣之光」舉重女神郭婞淳，奮力舉起道具槓鈴，縣長饒慶鈴（左）拿起加油海報同樂慶賀。記者尤聰光／攝影
台東長光文化健康站一位長輩打扮「台灣之光」舉重女神郭婞淳，奮力舉起道具槓鈴，縣長饒慶鈴（左）拿起加油海報同樂慶賀。記者尤聰光／攝影

饒慶鈴 台東

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