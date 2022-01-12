台東91文健站創意無限 饒慶鈴跟著「玩嗨」不想走！

行政院原住民族委員會今天在台東舉辦「111年部落文化健康站『部老』運動會競賽暨原住民業務宣導活動」，全縣91個文化健康站逾3000照服員及長輩參加，長輩們發揮無限創意嗨翻天，連縣長饒慶鈴跟著長輩玩開了。她說：「台東長輩『拿麼厲害』」。

饒慶鈴說，本來沒有排這行程，但她依定要抽空看長輩，看到長輩們活力四射，她今天都想跟著老人家唱唱跳跳一整天，想不到長輩們的創意真的很難想像，令人為之一亮。雖然今天天氣寒冷，絲毫不減長輩們的熱情活力，身體和心情都跟著暖活起來。

這場由原民會舉辦的活動，在台東縣立體育場登場，早上的服裝創意競賽，每一個文健站無不發揮巧思，在服裝上精心設計，依部落及族群特色，有海洋阿美族風格，也有布農族高山風格，甚至還有配合時事的防疫造型及奧運舉重運動造型，再搭配隊呼，長輩們簡直嗨翻了。