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宜蘭餅觀光工廠展區大翻新 「蒂芬妮綠」超吸睛
宜蘭縣的觀光工廠質量均佳，不但是觀光展售店，疫情期間更推陳出新，把展場空間改裝成網美拍照打卡景點。在地知名的宜蘭餅發明館把開卷有益展區大翻新，以蒂芬妮綠為主色調，柔和且充滿時尚感，戶外放大版「餅模」更是親子必拍的熱區，快過年了，喜氣迎賓。
宜蘭餅食品公司是國內0.1公分超薄牛舌餅的元祖創始店，2009年在蘇澳地區打造一座宜蘭餅發明館觀光工廠，老闆的女兒劉瓊鎂曾經擔任空姐，後來回家幫忙，月前因為客人透過網路要找她，尋人的消息曝光使她一夕爆紅。劉瓊鎂最近動腦改裝展區不同於以往，整體景觀煥然一新。
開卷有益區翻新後，成了一座「產業微型博物館」，有企業文化區、產業文化區及宜蘭餅重要大事紀，企業文化區介紹宜蘭餅發明人「製餅達人」劉鐙徽的奮鬥歷程及宜蘭餅緣由，透過珍貴老照片陳述歷史；產業文化區介紹各式糕餅模具多達200多件，是研究糕餅產業不可錯過的珍貴寶庫；宜蘭餅大事紀收納各項明星商品及優良得獎事蹟，設計小單元介紹牛舌餅演化歷程。
整個微型產業博物館以蒂芬妮綠為主色調，柔和且充滿時尚感，加上用剪影鋼雕的藝術手法設計各種裝飾，開放至今已成為許多網美來宜蘭旅遊打卡的必拍景點。
戶外造型公仔及廣場舞台也重新上色，尤其放大版「餅模」，親子拍照效果極佳，2樓的三隻小豬繪本走廊充滿童趣，賣店對面二館是擴建中的藏愛文化館尚未開放，裡面有巨幅3D立體彩繪，拍照動感十足，最近宜蘭餅發明館除了年節禮盒優惠熱賣外，更是一座非常好玩好拍的觀光工廠。
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