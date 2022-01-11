花蓮開放3場莫德納接種站 長者隨到隨打不需預約

新冠疫情升溫，花蓮縣政府針對65歲以上長輩、55歲以上原住民長者，規畫3個接種站，分別在北埔國小、中華國小及化仁國中3個地點，為長者施打公費莫德納疫苗第3劑，採隨到隨打、不需預約。

花蓮縣衛生局表示，新城鄉北埔國小、吉安鄉化仁國中都於14日開打，花蓮市中華國小則是17日接種，3場開放時間從上午8點至下午4點，疫苗品牌皆為莫德納。這次完全不用電話、網路預約，只要攜帶健保卡、身分證、接種黃卡，就能打到疫苗。

衛生局呼籲，家中有長輩想打疫苗，可於上述時間地點前往接種，若至今尚未施打第1劑、第2劑的長者，也請盡快接種，才能增加免疫力。