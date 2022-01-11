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獲選模範公務員蔡總統肯定 黃駿逸：基隆醜小鴨變天鵝

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
黃駿逸獲選模範公務人員，今今天代表致詞，蔡總統肯定他協助市長擘劃基隆市港再生標竿計畫，落實中央前瞻基礎建設計畫，讓基隆持續地進步發展。圖／總統府提供
黃駿逸獲選模範公務人員，今今天代表致詞，蔡總統肯定他協助市長擘劃基隆市港再生標竿計畫，落實中央前瞻基礎建設計畫，讓基隆持續地進步發展。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見49位來自全國的全國模範公務人員代表，肯定得獎者長期奉獻專業，用心服務民眾，疫情期間也全力配合各項防疫工作。蔡總統特定肯定基隆市政府秘書長黃駿逸的貢獻，讓基隆持續進步發展，黃駿逸則說，市府團隊在市長林右昌帶領下，齊心打拚，把基隆從大家眼中的醜小鴨變成天鵝。

今天有來自中央及地方機關共49位模範公務人員，每位都是專業領域的佼佼者，蔡總統提到，今天的致詞代表、基隆市政府秘書長黃駿逸，協助市長擘劃基隆市港再生標竿計畫，落實中央前瞻基礎建設計畫，讓基隆持續地進步發展。

黃駿逸對於獲獎今晚說，把這份榮譽獻給所有沒日沒夜一起打拚的市政府團隊們，也謝謝一路幫助他的長官同事朋友們。

黃駿逸致詞時表示，49位模範公務人員卓越的表現才能夠獲得這份殊榮，但這份榮耀，不單只是在位每位獲獎者個人的榮譽，更代表著他們所屬服務單位的工作團隊，大家發揮專業、彼此合作、突破創新的共同成果。

黃駿逸還說，7年多來，在林右昌市長的帶領之下，市府團隊全體同仁，齊心打拚，把基隆從大家眼中的醜小鴨變成天鵝，市政建設一步一腳印做出成績，獲得市民的肯定和認同，他認為，這就是身為公務人員最大的滿足感和成就感。

黃駿逸指出，新的一年剛剛開始，但面對新一波本土疫情的來襲，公務夥伴没有任何鬆懈的理由，各就各位、上緊發條，持續守護人民的健康防線。

黃駿逸獲選模範公務人員，今今天代表致詞，蔡總統肯定他協助市長擘劃基隆市港再生標竿計畫，落實中央前瞻基礎建設計畫，讓基隆持續地進步發展。記者游明煌／攝影
黃駿逸獲選模範公務人員，今今天代表致詞，蔡總統肯定他協助市長擘劃基隆市港再生標竿計畫，落實中央前瞻基礎建設計畫，讓基隆持續地進步發展。記者游明煌／攝影
黃駿逸獲選模範公務人員，今今天代表致詞，蔡總統肯定他協助市長擘劃基隆市港再生標竿計畫，落實中央前瞻基礎建設計畫，讓基隆持續地進步發展。圖／總統府提供
黃駿逸獲選模範公務人員，今今天代表致詞，蔡總統肯定他協助市長擘劃基隆市港再生標竿計畫，落實中央前瞻基礎建設計畫，讓基隆持續地進步發展。圖／總統府提供

基隆 疫情

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