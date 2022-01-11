18至19歲初領駕照近3年機車死傷嚴重 基隆免費教駕訓

基隆市統計近3年18歲至19歲初領駕照族群騎乘機車死傷人數，顯示青少年車禍死傷仍然嚴重。為保護學生行車安全，養成正確的用路習慣，降低交通事故發生，與天顯宮及培德駕訓班共同辦理「機車駕訓考照補助活動」，年滿18歲在學學生均可報名。天顯宮全額補助駕訓費用，有50人名額。

交通隊表示，統計基隆市近3年，108年至110年11月止，18歲至19歲初領駕照族群騎乘機車死傷人數，108年死亡2人、受傷650人；109年受傷665人；110年受傷538人，顯示青少年車禍死傷仍然嚴重。

交通隊分析，駕駛人交通安全觀念不足及不當駕駛習慣是造成車禍主要原因。有鑑於大部分青少年學習騎乘機車通常為三種途徑，分別為家長、同儕朋友或自己摸索上路，青少年機車駕駛安全訓練已是當前交通安全刻不容緩的議題。

1月25日晚間6時起，於基隆市警察局交通警察隊臉書粉絲專頁「開放報名」連結，請符合資格者完成「交通安全常識」作答，取合格者前50名參訓。駕訓活動預計2月6日農曆春節連假後，在培德駕訓班開課，參訓者於取得駕照後，由天顯宮全額補助駕訓費用，活動名額有限，請持續鎖定交通警察隊粉絲專頁第一手消息。

課程內容由培德駕訓班製作統一之學科教材，課程內容含交通法規、駕駛道德、駕駛訓練及考照模擬共計8小時課程及配合交通警察隊1小時交通安全宣導課程，另配合駕訓班訂於週四上、下午考照，筆試測驗部分在基隆監理站舉行，路考部分在駕訓班舉行，採原訓練機車、原場地考照。

活動詳細內容請來電洽詢，交通隊交安組警務員陳俋宏（02）24239286 報名連結如下：https://forms.gle/DWPvoafsfpKpagUMA