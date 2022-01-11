疫情升溫 花蓮縣府重啟東大門夜市人數控管

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，花蓮縣政府今天宣布，即日起東大門夜市重啟總容留人數上限4000人，且不能邊走邊吃等防疫規定。

中央流行疫情指揮中心日前宣布自9日起至24日維持第2級疫情警戒標準並調整相關規定，其中賣場、超市及市場加強人流管制，包括安全社交距離、不開放試吃等，並落實實聯制、量體溫等防疫措施。

花蓮縣政府觀光處長張志翔今天透過新聞稿表示，東大門夜市是縣內人潮聚集熱點，縣府一直維持出入口數位人流系統、紅外線熱顯像儀監控，並呼籲民眾確實配合非用餐時必須全程配載口罩等防疫規定。

張志翔表示，東大門夜市依據室外社交距離規定重啟園區總容留人數上限4000人規定，當達到人限時就會進行一進一出的管制措施；也要求攤商及工作人員全程配戴口罩加面罩、禁止辦理試吃活動並於下班後完成攤位消毒。

張志翔指出，除了東大門夜市提高防疫規格，即日起將巡視民有市場如美崙、黃昏、福興、太昌三角市場及北埔市場進行稽查，確保落實人流管制、禁止試吃活動及邊走邊吃等防疫規範。