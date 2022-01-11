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最懂路況的「小鹿機器人」 春節亮相駐點服務

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
公路總局今年春節推出「小鹿機器人」，將在蘇花路廊的北中南3處重要節點亮相。記者林佳彣／攝影
公路總局今年春節推出「小鹿機器人」，將在蘇花路廊的北中南3處重要節點亮相。記者林佳彣／攝影

繼去年底「特殊版萌娃隧道廣播」，公路總局第四區養護工程處今年春節連假再推「小鹿」AI路況機器人，將在蘇花路廊的蘇澳、南澳、和平3處亮相，民眾摸摸其肚子，就能詢問即時路況、旅遊等資訊，了解最新的蘇花路廊資訊。金岳工務段長張芯瑋表示，透過「小鹿」可與金岳工務段南澳交控中心視訊對話，掌握最新訊息。

為讓用路人轉換心情，四工處推出特殊版萌娃隧道廣播，在蘇花改沿線隧道播放小朋友的中文、台語廣播。交通管理及控制中心主任陳國正表示，今年春節亮相的小鹿機器人，也有如此用意，希望民眾可以多關注蘇花路廊的塞車情況。

公路總局攜手高公局、統一超商，以及台泥異業合作，在蘇花路廊的北中南3處重要節點，擺放小鹿機器人，並於春節連假首日1月29日同步亮相。不只往返北花的蘇澳服務區、南下北上重要樞紐的南澳7-11金玉門市，還有北上路段腹地較大的和平DAKA園區。

小鹿機器人功能多元，提供宜花的即時路況、蘇花改隧道相關宣導等內容，兼具推廣在地文化、旅遊，民眾可以彈性調整行程到鄰近景點。張芯瑋說明，「塞車」常被視為負面名詞，用路人遇到蘇花改路況壅塞時，藉由需求轉移，不只可免去塞車之苦，亦能促進地方產業發展。

此外，民眾能透過小鹿機器人，與金岳工務段南澳交控中心即時對話，會由專人服務，提供蘇花路廊的路況、景點、停車，甚至國道路況等資訊。張芯瑋表示，小鹿機器人每台價值1萬7千元，目前為試辦階段，倘若成效良好，未來不排除在多處重要節點增設。

民眾透過「小鹿」可與金岳工務段南澳交控中心視訊對話，掌握最新訊息。圖／民眾提供
民眾透過「小鹿」可與金岳工務段南澳交控中心視訊對話，掌握最新訊息。圖／民眾提供
民眾觸摸「小鹿」的肚子後，就可以發問獲得路況、旅遊等相關資訊。記者林佳彣／攝影
民眾觸摸「小鹿」的肚子後，就可以發問獲得路況、旅遊等相關資訊。記者林佳彣／攝影

蘇花路廊 塞車 春節

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