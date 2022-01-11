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礁溪鄉資收小站成果豐碩 回收數與變賣所得雙成長

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉公所輔導成立6個社區資收小站，去年回收的數量及變賣所得都大幅成長，今天社區志工在教育訓練中學習彩繪玻璃瓶成為藝術燈飾。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所輔導成立6個社區資收小站，去年回收的數量及變賣所得都大幅成長，今天社區志工在教育訓練中學習彩繪玻璃瓶成為藝術燈飾。圖／鄉公所提供

宜蘭礁溪鄉公所成立6個社區資源回收小站，去年雖遇上疫情衝擊，但回收數量及變賣資收物的金額呈現「雙成長」，成果相當亮眼。鄉公所今天舉辦資收小站資源回收教育訓練，教導社區志工把廢棄玻璃瓶身彩繪成創作藝術，活化再利用。

雪隧通車後，礁溪鄉人口數增加且高樓大廈林立，整棟樓的住戶經常高達數百戶，垃圾分類也格外重要。環保署在105年起推動村里資源回收站工作專案計畫，宜蘭縣41個資源回收小站中，礁溪鄉就占了6個，分別是三民、匏崙、林美、吳沙、光武及大忠等社區資收小站。

鄉長張永德表示，成立6個社區資收小站佔全鄉社區的三分之一，宣導鄉民落實垃圾分類，各站每周定期有志工整理村里資源回收物，並將變賣所得回饋社區，達到資源回收、垃圾減量目的，感謝環保志工辛苦付出。

礁溪鄉公所經常辦理教育訓練，輔導資收小站進行分類，有的資收小站竟然可以把資源垃圾細分成20幾項，就連鈕釦都可以回收，做得非常好，資收小站除了聯繫社區感情，也提供社區資收工作的交流平台。

鄉公所表示，去年雖然疫情嚴峻，但社區志工仍努力做回收，110年礁溪社區資收小站總回收量約20萬公斤，較109年增加約3萬2000公斤，110年總變賣所得約88萬元，較109年增加超過31萬元，各資收小站的回收效益佳。

礁溪鄉公所今天在教育訓練活動中，請專人指導社區志工彩繪回收的玻璃瓶，再放入燈泡，變身成為藝術燈飾，非常好看。

礁溪鄉公所輔導成立6個社區資收小站，去年回收的數量及變賣所得都大幅成長，今天社區志工在教育訓練中學習彩繪玻璃瓶成為藝術燈飾。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所輔導成立6個社區資收小站，去年回收的數量及變賣所得都大幅成長，今天社區志工在教育訓練中學習彩繪玻璃瓶成為藝術燈飾。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所輔導成立6個社區資收小站，去年回收的數量及變賣所得都大幅成長，今天社區志工在教育訓練中學習彩繪玻璃瓶成為藝術燈飾。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所輔導成立6個社區資收小站，去年回收的數量及變賣所得都大幅成長，今天社區志工在教育訓練中學習彩繪玻璃瓶成為藝術燈飾。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所輔導成立6個社區資收小站，去年回收的數量及變賣所得都大幅成長，今天社區志工在教育訓練中學習彩繪玻璃瓶成為藝術燈飾。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所輔導成立6個社區資收小站，去年回收的數量及變賣所得都大幅成長，今天社區志工在教育訓練中學習彩繪玻璃瓶成為藝術燈飾。圖／鄉公所提供

資源回收 疫情 宜蘭

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