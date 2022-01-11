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影／基隆市府限量春聯 今年主題「積善厚德」

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府虎年春聯「積善厚德」，連8年春聯8女一字排開。記者游明煌／攝影
基隆市府虎年春聯「積善厚德」，連8年春聯8女一字排開。記者游明煌／攝影

隨著農曆新年腳步越來越近，基隆市長林右昌今天公布基隆市政府2022年限量春聯「積善厚德」，期許大家都能夠行善積德，讓疫情早日平復，所有人民恢復平安跟健康正常的生活。記者會上，連8年春聯8女一字排開，讓大家感受春節要到了。

在今日記者會中，首度將林右昌就任以來所推出的春聯全部亮相，分別是「基地昌隆」、「盛發萬年」、「福佑利豐」、「福臨旺來」、「富泰康寧」、「瑞風亨祥」、「國安家慶」，最後是今年的「積善厚德」。

林右昌說，這8年來的春聯都是由他親自構思，代表他對所有市民的祝福，以及對於全國同胞的祈福與祝賀，今年挑選的「積善厚德」，就是因為去年的本土疫情再加上目前世界疫情都還在持續當中，但在疫情過程，我們看到台灣社會與世界人類良善的品德跟情操，包括醫護人員的付出，點點滴滴都代表社會良善的力量。

林右昌表示，希望大家在2022虎年都能夠行善積德，讓疫情早日平復，讓所有的人民恢復平安跟健康的正常生活，因此他特別挑選「積善厚德」作為今年的春聯。

今年春聯預計是從1月17日開始透過各區公所進行發放，總計將發送約15萬6千多份，送到基隆市所有市民跟家戶手中。

基隆市府虎年春聯「積善厚德」，連8年春聯8女一字排開。記者游明煌／攝影
基隆市府虎年春聯「積善厚德」，連8年春聯8女一字排開。記者游明煌／攝影
基隆市府虎年春聯「積善厚德」，連8年春聯8女一字排開。記者游明煌／攝影
基隆市府虎年春聯「積善厚德」，連8年春聯8女一字排開。記者游明煌／攝影
基隆市府虎年春聯「積善厚德」，連8年春聯8女一字排開。記者游明煌／攝影
基隆市府虎年春聯「積善厚德」，連8年春聯8女一字排開。記者游明煌／攝影

春聯 疫情 林右昌

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