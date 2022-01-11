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歡樂宜蘭年暫不停辦 視疫情進行滾動式檢討
今天國內一口氣新增12例本土確診個案，宜蘭縣政府在農曆年除夕舉辦的「歡樂宜蘭年」活動，是否會受疫情影響？縣長林姿妙今天表示，縣政府將會視疫情狀況進行滾動式檢討，目前暫不停辦。
距離農曆過年不到1個月時間，近來新冠疫情病例不斷增加，宜蘭縣今年的歡樂宜蘭年活動將在中興文創園區舉辦，目前園區燈飾夜間放亮非常美麗，以迎接過年到來。
面對疫情，縣長林姿妙今天在流行疫情指揮中心會議中，呼籲相關單位加強戒備，民眾也要做好戴口罩、勤洗手，感謝各局處近來配合防疫工作的努力付出。
至於「歡樂宜蘭年」是否因疫情而停辦？由於舉辦活動的中興文創園區屬於戶外且空氣流通場所，林姿妙表示，縣府將滾動式檢討，目前暫不停辦，全區禁止飲食，縣府內部會針對這次的活動訂出防疫計畫，請民眾在配合防疫的前提下外出活動，安心過好年。
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