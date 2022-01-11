基隆長者第3劑疫苗 17日起集中造冊施打莫德納

基隆市長林右昌今天宣布，市府將自17日起，針對長者規劃2階段集中造冊施打莫德納半劑（追加劑）疫苗，呼籲符合施打第3劑疫苗的長者踴躍接種，以提升防護力。

為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，林右昌今天在市務會議後記者會表示，基隆市65歲以上且符合接種第3劑疫苗（已接種第2劑疫苗且達12週）的長者共計4萬6068人，市府規劃2階段集中造冊施打疫苗。

林右昌說，第1階段針對68歲（含58歲原住民）以上符合資格的3萬5005名長者，訂於17日起至22日施打疫苗；第2階段則針對65歲至67歲（含55歲至57歲原住民）共計1萬1063人，安排23日至25日接種疫苗，請市民依區公所發送的通知單時間施打。

林右昌指出，為讓施打作業更單純且順暢，這次集中造冊施打疫苗將只提供施打莫德納半劑（追加劑），若市民想要施打其他廠牌疫苗，請自行前往醫療院所登記施打，至於各區確切施打疫苗時間和地點，市府將於13日公布。