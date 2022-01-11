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追加第3劑COVID-19疫苗 台東加開假日場次

中央社 / 台東縣11日電

追加第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，台東縣加開1月15、16日假日場次，規劃4500人次接種，縣府呼籲符合資格的民眾儘速前往各合約醫療院所預約、施打。

近日國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，配合中央疫情指揮中心宣布7日起追加劑由原來5個月縮短為間隔滿12週（84天）即可接種，台東縣政府衛生局發布新聞稿指出，安排加開1月15、16日場次。

其中台東馬偕、台東基督教醫院施打莫德納疫苗，台北榮民總醫院台東分院開設BNT場次，16鄉鎮市衛生所提供電話預約或隨到隨打服務。滿12歲以上未完成基礎劑接種（第1劑、第2劑）及18歲以上符合追加劑的民眾，儘快完成接種，以提升個人及群體免疫力。

台東縣政府衛生局提醒，目前追加劑可自行選擇接種莫德納（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗，但仍需經醫師評估後才可接種。

符合接種條件民眾依各合約院所提供方式預約接種，並依照預約時間前往，避免提早以免導致排隊等候無法保持適當間距，且進入合約院所務必遵守防疫措施乾（濕）洗手、實聯制，若15、16日時間不能配合，中央預計15日重啟1922平台提供鄉親預約。

各院所接種時間及場次訊息，可在台東縣衛生局官網查詢，18歲至未滿20歲民眾，若自行前往接種，需持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，本人與家長在現場共同簽署意願同意書。

民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡，若接種第2劑及追加劑應攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並在接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

台東 衛生局 AZ疫苗

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