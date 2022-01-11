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宜蘭新增6處快打站 預約第1、2劑新冠疫苗送禮券

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣今天宣布新增6處快打站，隨到隨打，並且鼓勵尚未施打第一劑與第二劑新冠疫苗的民眾向醫療院所預約施打，月底前可獲贈禮券。圖／縣府提供
宜蘭縣今天宣布新增6處快打站，隨到隨打，並且鼓勵尚未施打第一劑與第二劑新冠疫苗的民眾向醫療院所預約施打，月底前可獲贈禮券。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今天召開流行疫情指揮中心會議，為防範新冠變異株Omicron蔓延，縣長林姿妙指示衛生局加開6處快打站，另外針對尚未完成第一劑或第二劑疫苗施打的民眾，只要在1月底前預約完成施打，可獲得200元禮券，鼓勵民眾踴躍接種。

宜蘭縣日前新增一處確認者足跡，已完成環境消毒及相關人員採檢結果都是陰性。縣政府今天宣布加開6處快打站，包括宜蘭火車站行口廣場、宜蘭市慈濟接種站、羅東鎮農會、員山鄉慈惠寺、五結鄉慈濟接種站、冬山鄉鹿埔接種站，方便民眾隨到隨打，提高保護力。

中央流行疫情指揮中心把第三劑施打間隔縮短為12周(84天)，衛生局規劃提供快打站，民眾可利用「疫苗防治一網通」疫苗地圖，查詢施打合約院所的門診時間及種類，或上宜蘭縣政府衛生局網站查詢

宜蘭目前施打第一劑疫苗的涵蓋率78.4%，第二劑疫苗涵蓋率70.2%，顯示有些人還沒打新冠疫苗，縣衛生局表示，為提升民眾接種意願，尚未完成第一劑或第二劑疫苗施打的民眾，請向合約醫療院所預約後依照排定時間、地點施打，在1月31日前完成，可額外獲得200元超商禮券。

宜蘭縣各醫院及長照、安養、精神照護、護理機構自1月8日起至24日，暫時停止探視，民眾不分室內室外無論拍照、唱歌或運動等場合，除少數例外情形外，務必全程佩戴口罩。由於快到春節，縣府提醒海外歸國的遊子務必遵守各項防疫規定，若出現不適症狀，請立即通報相關單位並就醫。

衛生局 新冠疫苗 宜蘭

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