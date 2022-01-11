宜蘭新增6處快打站 預約第1、2劑新冠疫苗送禮券

宜蘭縣政府今天召開流行疫情指揮中心會議，為防範新冠變異株Omicron蔓延，縣長林姿妙指示衛生局加開6處快打站，另外針對尚未完成第一劑或第二劑疫苗施打的民眾，只要在1月底前預約完成施打，可獲得200元禮券，鼓勵民眾踴躍接種。

宜蘭縣日前新增一處確認者足跡，已完成環境消毒及相關人員採檢結果都是陰性。縣政府今天宣布加開6處快打站，包括宜蘭火車站行口廣場、宜蘭市慈濟接種站、羅東鎮農會、員山鄉慈惠寺、五結鄉慈濟接種站、冬山鄉鹿埔接種站，方便民眾隨到隨打，提高保護力。

中央流行疫情指揮中心把第三劑施打間隔縮短為12周(84天)，衛生局規劃提供快打站，民眾可利用「疫苗防治一網通」疫苗地圖，查詢施打合約院所的門診時間及種類，或上宜蘭縣政府衛生局網站查詢。

宜蘭目前施打第一劑疫苗的涵蓋率78.4%，第二劑疫苗涵蓋率70.2%，顯示有些人還沒打新冠疫苗，縣衛生局表示，為提升民眾接種意願，尚未完成第一劑或第二劑疫苗施打的民眾，請向合約醫療院所預約後依照排定時間、地點施打，在1月31日前完成，可額外獲得200元超商禮券。

宜蘭縣各醫院及長照、安養、精神照護、護理機構自1月8日起至24日，暫時停止探視，民眾不分室內室外無論拍照、唱歌或運動等場合，除少數例外情形外，務必全程佩戴口罩。由於快到春節，縣府提醒海外歸國的遊子務必遵守各項防疫規定，若出現不適症狀，請立即通報相關單位並就醫。