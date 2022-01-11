花蓮太平洋燈會26日登場 8展區感受好「虎」氣

花蓮縣政府舉辦的「太平洋燈會」，1月26日至2月24日在太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭展出。為迎接虎年，縣府邀請設計教父陳俊良擔任藝術總監，以「花蓮好虎氣」為主題，設計8個主題展區，結合不同的老虎姿態及花蓮天然石紋，讓遊客感受濃濃的年味。

花蓮縣長徐榛蔚表示，由陳俊良總監擔綱設計的2022花蓮太平洋燈會，除了虎年主燈外，還有8個生肖燈區，包括「大處落墨」、「日月經天」、「魚躍于淵」、「流連忘返」、「奇珍瑰寶」、「光雲霽月」、「枕流漱石」、「披星戴月」，搭配石材紋理，延伸8種花蓮特有的「石在」之美。

縣府觀光處指出，在1月26日開幕當天，將發放888份的福虎排隊好禮，在春節國定假日（除夕休息1天）及每周六晚間YoYo哥哥姐姐見面會，周休例假日還有民俗技藝表演，在2月15日元宵節當天，更安排元宵猜燈謎，答對者可抽大獎。

觀光處長張志翔說，今年「太平洋燈區」除了獨具花蓮特色的虎年生肖主燈及主題燈區外，還有從北到南點綴13鄉鎮市主要街道的萬盞紅燈籠，以及豐富的親子表演、元宵猜燈謎等活動，讓大家感受滿滿溫馨年味。更多活動詳情請見花蓮觀光資訊網或花蓮觀光粉絲團。