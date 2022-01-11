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花蓮重慶市場淹水 議員限期要縣府提解方

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市重慶市場周邊的博愛路等道路，去年雙十連假期間大淹水，民眾得牽車涉水而過。圖／民眾提供
花蓮市重慶市場周邊的博愛路等道路，去年雙十連假期間大淹水，民眾得牽車涉水而過。圖／民眾提供

去年雙十連假圓規颱風外圍環流帶來豪大雨，花蓮市重慶市場周邊大淹水，縣府建設處檢討原因，將委託工程顧問公司調查周邊道路排水斷面、連接管數量，也會加強清淤，長期方案是向中央爭取經費設置滯洪池。

重慶市場周邊重慶路、和平路、博愛街一帶，去年圓規颱風淹水造成民怨，地方還將矛頭指向鄰近的香榭大道工程。縣府建設處則指緊急溢流有發揮效果，積淹水主因還是短期強降雨。

縣議員張美慧組成專案小組，昨天邀請中央單位、縣府與市公所、地方人士，要求縣府拿出具體作為，徹底改善。

縣府建設處長鄧子榆說，以排水機制來看，地表涇流進入邊溝，再流到重慶路下方的雨水下水道箱涵，若邊溝不通暢、連接管數量不足，都可能造成積淹水。

下水道科長林建宏說，已與工程顧問公司洽談調查周邊道路排水斷面、連接管數量位置，近期就會展開作業，也會與花蓮市公所合作，列入清點清淤區域，期望幾個月內完成整治。

鄧子榆還提到，南濱抽水站起抽水水量的搭位和配也可以再作檢討。不過，該區屬舊市區最下游，面臨降雨強度持續提升，排水系統最後一塊拼圖就是設置滯洪池。縣府曾提報計畫，向營建署爭取經費，目前仍在作更詳盡規畫，整體經費預計2.5億元，會持續爭取。

張美慧要求縣府在今年5月1日防汛期前，提出花蓮市的自由排水分區、中原排水分區及和平排水分區等雨水下水道與排水溝連接管、區域周邊側溝排水、緊急溢流管等改善方案的調查報告，並作相關改善。

縣議員張美慧（左3）組成專案小組，昨邀中央、地方單位開會，關切重慶市場周邊積淹水問題。圖／張美慧服務處提供
縣議員張美慧（左3）組成專案小組，昨邀中央、地方單位開會，關切重慶市場周邊積淹水問題。圖／張美慧服務處提供

淹水 圓規颱風 花蓮

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