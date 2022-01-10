宜蘭大同親子館開幕「一鄉鎮一親子館」政策實現
由宜蘭縣公益彩劵盈餘補助辦理的大同親子館今天揭牌，由伊甸社會福利基金會承攬營運，這同時也是縣政府實踐「一鄉鎮一親子館」政策的最後一塊拼圖，讓每個鄉鎮的孩童都能受惠，營造親子和樂的共處空間。
大同親子館是宜蘭海拔最高的親子館，許多資源進入不易，尤其大同鄉往梨山後面的各個部落年輕父母的比例較高，但也因為年輕，所以缺乏幼兒照顧經驗，親子館提供免費教玩具、親子課程、親職教育、育兒諮詢等服務，建構育兒資源平台並利用行動外展車進行社區巡迴服務。
縣府社會處今天辦理揭牌儀式，縣長林姿妙、大同鄉長何勝立、伊甸社會福利基金會執行長鍾彥彬、社會處長林蒼蔡等人參與，農曆年節腳步近了，大家共同製作應景春節吊飾，慶祝親子館開幕。
林姿妙表示，縣府以一鄉鎮一親子館為目標，打造讓幼兒開心、幸福生活的家，隨著大同親子館開幕，每個鄉鎮市都有親子館，縣府完成一鄉鎮一親子館的目標。
這座親子館委由伊甸社會福利基金會承攬，基金會執行長鍾彥彬表示，伊甸深根宜蘭在地服務，這次基金會與縣府合作設立大同親子館，提供活動空間與育兒諮詢等，並將運用行動外展車把服務送到大同鄉每個部落，營運規劃將以「老幼共學」為主，促進部落的代間融合。大同親子館服務時段星期二至星期日(星期一休館)，宜蘭縣大同鄉茂安村泰雅路五段70號。
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