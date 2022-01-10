花蓮宣布禁長照機構探訪 有必要探視者需打2劑疫苗

本土疫情升溫，花蓮縣政府衛生局今天宣布，自1月11日起至24日，住宿式護理機構、精神照護機構、長照機構、各類老人福利機構，除了例外情形，全面暫停探視。有必要探視者須完成疫苗接種2劑滿14天，且提供訪視前3天內自費篩檢陰性證明，才能進入機構探視。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，因變種病毒株Omicron的肆虐，新冠肺炎疫情升溫，為降低傳染途徑，保護免疫力較差的機構住民、產婦、身障個案，明天起至1月24日止，住宿式機構全面暫停探視。

衛生局長朱家祥指出，依據疫情指揮中心對雙北、基隆、桃園規範，有關護理之家、安養及精神照護機住民若有特殊例外情形，如出現嚴重身心不適情形，失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，導致機構無法安撫住民，或其他經機構評估同意，有必要探視者，須完成疫苗接種2劑滿14天，且須同步出具訪視前3天內採檢自費篩檢陰性證明的條件，才能探視，請鄉親配合，也請各機構照護人員多注意住民的身心狀況，與家屬保持聯繫。

花蓮縣政府公告全面暫停探視管制特定場所，包括各類型住宿式機構一般及精神護理之家、產後護理之家、精神復健機構、長期照顧機構及各類型老人福利機構、全日型身心障礙福利機構、兒少安置及教養機構、榮民之家、其他經主管機關公告機構或場所，皆全面暫停探視，這段時間請家屬與親友改視訊或電話聯絡，並呼籲鄉親做好防疫措施。