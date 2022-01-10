花蓮測速王榜單洗牌 這支測速照相桿去年拍出5千件違規
花蓮台9線豐田段的測速照相桿過去被封為「測速照相王」，如今換了地點，第一名是台9線崇德段166.5公里南下的測速照相桿，去年拍下5138件違規，遠超過第二第三名，登上最新測速王寶座。以超速最低1600元估算，這支測速桿就為國庫最少進帳820多萬元。
經警方統計，2021年的超速違規，屬台9線166.5公里處南下最多，有5138件超速，其次是193縣道88.15公里處西向3268件，第三名為台11線水璉段23.4公里處南下，有3200件，限速均為50公里。而去年花蓮縣總共有35047件違規，若以1600元計算，最少有5600多萬元上繳國庫。
不過，受到疫情影響，民眾減少外出，連帶違規件數減少，前年相較於去年，從46402件減少至35047件，等於少了11000多件，反而是疫情下難得的好處之一。
據警方透露，台9線崇德段測速照相桿會成為第一名，推測外地遊客不熟，又是直線道路、被電桿擋住，很容易超速違規；而193縣道去年有民代反映，行人常被車輛撞上，因此增設2處測速照相桿，其中西向88.15公里處測速拿下第二名，應該是愈來愈多人走193縣道，作為替代道路，未注意而超速。
縣警局表示，固定式測速照相設備總數為32組，包含測速加闖紅燈6支。警方提醒駕駛，測速照相是確保行車安全及維護用路人權益，行車應依號誌及速限指示行駛，設置雷達測速器非以舉發為目的，而是希望遏阻駕駛人僥倖超速行為，防止事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言