快訊

直播／桃機群聚個案飆升、社區災情挫勒等 指揮中心說明

國民黨今日危機 從蔣經國過世那天就開始了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樟宜機場啟發 謝國樑：若當選市長 市府內設親子電影院

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，未來若入主市府，將在市府內打造親子電影放映中心，並在每個行政區設立室內親子遊樂空間。圖／謝國樑提供
宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，未來若入主市府，將在市府內打造親子電影放映中心，並在每個行政區設立室內親子遊樂空間。圖／謝國樑提供

宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，先前在市區打造「小愛公益樂園」，服務特殊教育孩子獲得好評。未來若入主市府，規劃比照新加坡樟宜機場設計，在市府內打造親子電影放映中心，提供民眾洽公全新體驗。每個行政區也會推動設立室內親子遊樂空間，為孩子們的成長提供助力。

謝國樑擁有製作及發行電影的經驗，也曾與多家電影院合辦許多活動。他說，先前在樟宜機場體驗親子電影院的經歷最令人難忘，有意比照樟宜機場的設計，在市府打造親子電影放映中心，提供小朋友最好的電影體驗。

謝國樑說，一般民眾洽公常有「無窮盡等待」的經驗，一定很難想像洽公空檔也能看場電影。他若當選，會在市府內設立約20個座位的小型親子電影廳，導入志工服務，讓父母可以真正放鬆；後績再延伸更多親子空間，提供市民與孩子洽公時享有更舒適的娛樂空間。

謝國樑表示，基隆現在有許多戶外觀光資源，假日時只要天氣好，不管是海洋廣場或潮境公園，都能看見許多小孩玩耍的身影。但是一旦下雨，因為基隆缺乏室內親子遊樂空間，家長就很難找到可以安心讓小朋友玩樂的空間。

去年宣布參選基隆市長前，謝國樑已經投身公益活動3年多，並在基隆市義一路土銀大樓打造「小愛公益樂園」，服務特殊教育孩子。

他說，勝後選除在市府內成立小型親子電影院，也會在七個行政區分別打造室內親子遊樂空間，「一區一特色」，可以設立親子電影放映室、兒童運動館、DIY體驗空間或職探中心，讓公部門協助父母減輕育兒負擔。

宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，未來若入主市府，將在市府內打造親子電影放映中心，並在每個行政區設立室內親子遊樂空間。圖／謝國樑提供
宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，未來若入主市府，將在市府內打造親子電影放映中心，並在每個行政區設立室內親子遊樂空間。圖／謝國樑提供
宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，未來若入主市府，將在市府內打造親子電影放映中心，並在每個行政區設立室內親子遊樂空間。圖／謝國樑提供
宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，未來若入主市府，將在市府內打造親子電影放映中心，並在每個行政區設立室內親子遊樂空間。圖／謝國樑提供
宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，未來若入主市府，將在市府內打造親子電影放映中心，並在每個行政區設立室內親子遊樂空間。圖／謝國樑提供
宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，未來若入主市府，將在市府內打造親子電影放映中心，並在每個行政區設立室內親子遊樂空間。圖／謝國樑提供

親子 電影 樟宜機場

延伸閱讀

「以前什麼都要、最在乎自己」女兒天生重度聽損確診後 謝國樑變愛哭中年大叔

基隆市長參選人謝國樑 提潮境打造海景兒童主題樂園

謝國樑規畫發「天使券」 鼓勵身心障礙朋友踏出家門

謝國樑：我變了 過去較缺乏同理心 家庭經歷讓他不一樣

相關新聞

宜蘭教師會建議校長試吃營養午餐把關 校長回應：很瞎

針對宜蘭營養午餐把關，縣教師職業工會及教師會建議比照日本由各校校長在午餐前30分鐘，試吃當日午餐，確認無誤後供應給師生。...

樟宜機場啟發 謝國樑：若當選市長 市府內設親子電影院

宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，先前在市區打造「小愛公益樂園」，服務特殊教育孩子獲得好評。未來若入主市府，規...

進南橫助失聯移工打疫苗 台東專勤隊明晚到海端霧鹿村

全球疫情持續升溫，移民署南區事務大隊台東縣專勤隊等單位，本月11日晚間6時至8時，在位於南橫的海端鄉霧鹿社區活動中心，辦...

基市揮毫贈春聯 16日登場

基隆市文化局每年春節前都會邀請書法名家齊聚揮毫，分贈免費春聯給民眾。文化局昨宣布「2022虎歲迎福壬寅賀新春」揮毫贈春聯...

宜蘭免費午餐出包…綠促取消 退休校長：牛頭不對馬嘴

宜蘭縣學生免費營養午餐，日前因兩校有部分雞腿沒熟，經媒體揭露，民進黨縣議會黨團隔天砲轟，「免費最貴」，呼籲縣府取消免費。...

五十二甲國家重要濕地申請休閒農場沒下文 業者努力中

有業者在宜蘭五十二甲國家級重要濕地申請設置休閒農場，內政部營業署一年多前召開重要濕地審議小組會議討論，「原則支持」開發，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。