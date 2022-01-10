樟宜機場啟發 謝國樑：若當選市長 市府內設親子電影院

宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑今天說，先前在市區打造「小愛公益樂園」，服務特殊教育孩子獲得好評。未來若入主市府，規劃比照新加坡樟宜機場設計，在市府內打造親子電影放映中心，提供民眾洽公全新體驗。每個行政區也會推動設立室內親子遊樂空間，為孩子們的成長提供助力。

謝國樑擁有製作及發行電影的經驗，也曾與多家電影院合辦許多活動。他說，先前在樟宜機場體驗親子電影院的經歷最令人難忘，有意比照樟宜機場的設計，在市府打造親子電影放映中心，提供小朋友最好的電影體驗。

謝國樑說，一般民眾洽公常有「無窮盡等待」的經驗，一定很難想像洽公空檔也能看場電影。他若當選，會在市府內設立約20個座位的小型親子電影廳，導入志工服務，讓父母可以真正放鬆；後績再延伸更多親子空間，提供市民與孩子洽公時享有更舒適的娛樂空間。

謝國樑表示，基隆現在有許多戶外觀光資源，假日時只要天氣好，不管是海洋廣場或潮境公園，都能看見許多小孩玩耍的身影。但是一旦下雨，因為基隆缺乏室內親子遊樂空間，家長就很難找到可以安心讓小朋友玩樂的空間。

去年宣布參選基隆市長前，謝國樑已經投身公益活動3年多，並在基隆市義一路土銀大樓打造「小愛公益樂園」，服務特殊教育孩子。