宜蘭教師會建議校長試吃營養午餐把關 校長回應：很瞎

針對宜蘭營養午餐把關，縣教師職業工會及教師會建議比照日本由各校校長在午餐前30分鐘，試吃當日午餐，確認無誤後供應給師生。對此，宜蘭縣校長協會今天批評「很瞎」，試吃無法解決問題，應該是供餐源頭的廠商要落實出餐SOP標準流程，不是讓末端去承擔責任。

針對宜蘭某團膳業者日前供應給兩所學校營養午餐，1500支烤雞腿中有部分沒有熟，縣教師會表示，根據報載縣府將加派督學會同營養師進校查核營養午餐準備、出餐狀況，針對廠商、相關作業人員從嚴考核獎懲，同時提高稽查頻率，確保餐點符合安全、營養及健康標準。

宜蘭縣教師職業工會及教師會提出兩點建議：

一，正視學校午餐事務專業人力不足：宜蘭僅少數大型學校有專職營養師，多數學校由總務主任、教師、代理教師、約用人力、幹事、護理師或工友等人兼任午餐秘書工作，這些非專業人員業務量重，導致午餐業務人力流動率高；該會也收到多位兼任午餐秘書的護理師反映：防疫與午餐工作已超限負荷，又無法適用午餐秘書相關減課措施，當縣府欲將監督午餐改進壓力轉嫁到基層學校時，請縣府提出相對的配套措施、給予必要支持。

二，仿照日本要求校長試食以示負責：宜蘭縣2018年派員至日本考察食育文化，參訪報告提及日本要求「校長試食，以示負責」，建議縣府即刻加入午餐稽核程序，成為當前午餐改進政策的一帖良方，每天午餐前30分鐘逐一試吃當日午餐，確認無誤後供應給師生，保障師生用餐安全。

不過校長協會批評「試吃」建議，真的「很瞎」，協會理事長連志峰表示，部分雞腿沒熟，這是源頭的廠商業者沒做到SOP標準流程，就算校長都下去試吃，也沒有辦法解決關鍵問題。

連志峰以一家合格的團膳業者出餐標準為例，針對蔬果農藥殘留部分，供餐前一天會送到宜蘭果菜市場快篩站檢驗農藥殘留，合格後才會進中央廚房烹煮；標準流程是根據HACCP(食品安全管制系統)的重要危害管制點執行，每道菜餚起鍋前測中心溫度，達85度以上才可起鍋供餐，所以這次是出包的廠商沒做好，問題最大。