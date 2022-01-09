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童子瑋接基隆跆拳道委員會主委 逐步打造3級培訓制度

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員童子瑋（左）接任基隆市跆拳道委員會主任委員，邀請全市36所設有跆拳道社團或體育班的國中小學校長擔任發展委員，共同推廣跆拳道教育。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員童子瑋（左）接任基隆市跆拳道委員會主任委員，邀請全市36所設有跆拳道社團或體育班的國中小學校長擔任發展委員，共同推廣跆拳道教育。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議員童子瑋今年接任基隆市跆拳道委員會主任委員，他邀請全市36所設有跆拳道社團或體育班的國中小學校長擔任發展委員，希能整合資源，共同推廣跆拳道教育，建立完整的3級培訓制度，培育更多選手為基隆爭光。

基隆市跆拳道委員會日前舉辦主委交接典禮，童子瑋接任主委，副主委是信義區仁義里長王柏力和育誠跆拳道館總教練簡育南。童邀請國策顧問張金華、大武崙工業區協進會理事長魏雅庵、妮可美麗集團總裁白右筠、富永營造董事長林水成、體育會榮譽理事長余欽銘、體育會理事謝智超等人擔任顧問。

基隆受限於多雨氣候及腹地狹小等因素，運動教育發展不易。跆拳道較不受環境限制，學習後還可防身，受到不少家長喜愛，許多學校成立社團或設有專門的訓練站。

童子瑋認為，城市要長期發展單項運動，一定要建立一套完整的培訓制度，因此廣邀各界人士及各校校長共同參與，建立串連市府教育處、市體育會、學校及教練端的平台，讓彼此溝通更加順暢，成為教練和選手訓練或參賽時強而有力的後盾。

基隆市成功國中跆拳道隊解散10年後重新成軍，2019年起連續3年參加全國中等學校運動會，成績三級跳，表現亮眼。去年讀國一的林侑萱和當時讀國三的謝恩慈、葉伃晴組隊，參加全中運女子品勢比賽，拿下基隆跆拳道界久違的全國賽金牌。

成功國中校長張志明說，樂見童子瑋出面整合基隆市跆拳道界的力量，也期待他能爭取更多的資源挹注跆拳道發展。基隆如果能夠建立完善的制度，培訓的選手就能夠留在基隆，不會像過去一樣，升高中就往外縣市跑，造成訓練多年的好手成為外縣市選手，為別人做嫁衣。

基隆市議員童子瑋（右三）接任基隆市跆拳道委員會主任委員，邀請全市36所設有跆拳道社團或體育班的國中小學校長擔任發展委員，共同推廣跆拳道教育。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員童子瑋（右三）接任基隆市跆拳道委員會主任委員，邀請全市36所設有跆拳道社團或體育班的國中小學校長擔任發展委員，共同推廣跆拳道教育。記者邱瑞杰／攝影

基隆 跆拳 童子瑋

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