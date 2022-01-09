五十二甲國家重要濕地申請休閒農場沒下文 業者努力中

有業者在宜蘭五十二甲國家級重要濕地申請設置休閒農場，內政部營業署一年多前召開重要濕地審議小組會議討論，「原則支持」開發，請業者補充重提計畫書，盼成為濕地開發休閒農場的全國典範；但此案從原則支持至今沒下文，邱姓業者今天表示，申請的過程艱難冗長，他沒放棄，一切照政府的規定走。

宜蘭五十二甲濕地全區面積近300公頃，九成是私有地，多年來政府無力徵收，邱姓業者在濕地的非核心區申請五十二甲休閒農場，面積約3公頃，民國109年申請程序尚未完備就對外開放，環團提異議，鬧得沸沸揚揚，最後業者被縣府依違反區域計畫法罰30萬元。

邱姓業者後來循程序提送休閒農場經營計畫書，內政部營建署重要濕地審議小組在109年底開會決定「原則支持」，但必須補資料。小組審查委員也替地主抱不平，認為濕地許多私人土地利用受限制，根據「環境正義」原則，管理單位應加強與私人地主溝通，「特別犧牲應給予特別補償」。

支持此案的審查委員「樂觀其成」，希望縣府給予協助例如定期水質監測、水鳥與植物等生物多樣性監測、環境教育成效評估等，協助地主把農場經營成「濕地明智利用的典範」，建議在量少質精、生態監測原則下調整農場經營方式，並可申請環境教育場域認證。

涉及濕地開發的其他縣市關注宜蘭此案發展，但自從內政部「原則支持」與「樂觀其成」至今過1年多，全案幾乎沒太大進展，有人擔心無疾而終。

邱姓業者今表示，目前有從事友善耕種，沒有放棄此案，政府要求標準高，必須遵守規定，光是增加放流水設備從規劃到設置就要花數百萬元，過程很困難，他會一步步走下去。