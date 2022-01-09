影／香蕉哥哥、草莓姐姐拍洗腦MV 台東賣鳳梨釋迦拚了

台東縣政府為行銷鳳梨釋迦，除了積極媒合各通路市場、接洽企業團購、拍文青廣告，近日更邀請YOYO家香蕉哥哥、 草莓姐姐，唱跳全球首支鳳梨釋迦MV「鳳梨釋迦之歌」，順口洗腦音樂、歌詞，讓許多人只聽一遍就會唱，也期許透過社群及網路流傳，提升鳳梨釋迦銷售。

每年農曆春節前20天是鳳梨釋迦盛產季節，今年外銷受阻，台東縣政府團隊動起來，打拚內銷市場、開拓銷售管道，日前邀請YOYO家族的香蕉哥哥、 草莓姐姐，帶領著小朋友唱跳這首「鳳梨釋迦之歌」，希望透過小朋友口語傳播，帶爸爸媽媽到市場買鳳梨釋迦，「把好吃釋迦帶回家」。

縣長饒慶鈴表示，「鳳梨釋迦之歌」旋律好聽、朗朗上口，除了告訴大家鳳梨釋迦香甜好吃，也希望大家知道，鳳梨釋迦營養豐富。

她說，鳳梨釋迦被BBC 評選為最有營養食物第2名，可說是「甜的維他命C」，是一個CP值超高的水果，不只能養顏美容還有助於降低腦心血管疾病，且它不僅是水果，同時也能化身美味家常料理。