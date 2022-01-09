綠營建議取消宜蘭免費營養午餐 退休校長質疑誰白癡？

宜蘭縣府免費供應學生營養午餐，日前發生兩校營養午餐有部分烤雞腿沒熟，經媒體揭露後，民進黨縣議會黨團隔天開記者會砲轟，免費的最貴，傾向取消免費，使用者付費；未料，此舉引起部分家長反彈，免費營養午餐減輕他們很大負擔，政策與廠商出包是兩碼事，不該混為一談，也有退休校長投書表示，「白吃」的午餐，到底誰「白癡」？

民進黨縣議會黨團總召陳俊宇表示，他們也不是要求政策取消，而是對於疏於管理營養午餐品質，造成學童不安心及家長不放心，假設縣府再不改善的話，民進黨團下次審查預算時會嚴格把關，包括保留預算或刪除預算。

宜蘭市中華國中及黎明國小營養午餐2470隻烤雞腿中，有1500隻沒熟。針對營養午餐食安問題，民進黨縣議會黨團呼籲縣府確實把關供餐品質，制定完整機制，別等食安問題發生後，以嚴加稽查敷衍了事；黨團總召陳俊宇更指出，如果是這樣的結果跟品質，讓學生家長無法放心，倒不如將每年編列超過2億元預算拿來建設宜蘭，建議先暫停營養午餐預算執行，直到縣府提出完善的把關機制後再評估。

不過，年輕家長對於免費營養午餐政策若因廢止感到憂心，指出每年免費營養午餐，一個小孩就減輕七、八千元負擔，兩個小孩1萬5千元左右，這次出包是廠商，沒熟是兩所學校的部分雞腿，這樣就取消免費營養午餐政策，合理嗎？政策歸政策，應該督促廠商改進才對。

宜蘭退休校長鄭文嵐投書媒體指出，實施2年多的學生免費午餐，若說要「完美無瑕」，那也是癡人說夢，但整體而言「瑕不掩瑜」該是不爭的事實。

他更爆料，對於這家廠商出事不會感到太訝異，當初他學校在午餐發包時，事前老闆就曾透過綠營議員邀約，讓他與廠商「不期而遇」，甄選過程引發一些爭議，最後這家落選，還透過另名綠營議員到校長室要他「改成績」。

他說，這次民進黨議會黨團「見獵心喜」，撿到槍就砲轟「免費午餐」政策，覺得可笑，因為這連「因噎廢食」都談不上，根本是「牛頭不對馬嘴」硬栽贓；實施「免費午餐」是政策面，而因吃午餐導致「食物中毒」是執行面，一個實施細節的「疏忽」，導致「品質」受影響，結果卻歸咎「政策不當」，這種推理的跳躍性未免太大，試問議員諸公「消費者付費」你們敢保證「一定不會有問題」？