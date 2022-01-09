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基市安排書法名家揮毫 索取獨一無二春聯把握這一天
基隆市文化局每年農曆年前都會邀請書法名家齊聚揮毫，分贈春聯給民眾。文化局今天表示，「2022虎歲迎福壬寅賀新春」揮毫贈春聯活動16日下午登場，因為文化中心正在整修，地點改在仁二路仁愛國小禮堂，歡迎民眾到場參加，提前感受新春喜氣。
文化局長陳靜萍表示，文化中心整修施工期間休館，但全市相關藝文工作籌辦仍不停歇，名家揮毫活動照常舉辦。去年名家揮毫都選在文化中心1樓大廳舉辦，今年與教育處合作，改在仁愛國小禮堂舉行。
虎歲迎福壬寅賀新春活動安排仁愛國小舞蹈班開場表演，再由基隆市長林右昌與資深書法家蔣孟樑、張明萊及學生們一起開筆，也會邀請參與民眾一起書寫「福」字或「康」字，祈願來年平安，全球疫情早日停歇。
文化局視覺藝術科長汪彥奇表示，揮毫活動16日下午2點登場，4點結束。邀請吳麗琴、馬水城、郭朝宗、簡金水、陳麗雪、黃琇瑩、陳家蓁、王金順和蔡金城等多名書法老師現場寫春聯，免費贈送民眾帶回家張貼，歡迎民眾把握機會，前往索取。
文化局也會在活動現場準備筆墨及春聯紙，提供民眾寫春聯，另有趣味性十足的「新春創意版畫DIY」活動，邀請大小朋友們發揮創意，動手創作自己獨特的祈福春聯及創意紅包，體驗書法與文字藝術的另一種趣味。
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