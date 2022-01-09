台東天后宮元宵遶境採實名制 須接種2劑疫苗全程戴口罩

台東市天后宮2月15、16日，依傳統舉辦2天元宵神明遶境活動，昨召開元宵遶境協調會，規畫防疫作為，參加者採實名制、全程戴口罩、嚴禁邊走邊吃，縣府民政處、衛生局及台東市公所都到場協助防疫宣導，期許元宵遶境活動能平安順利進行。

民政處處長鍾青柏表示，台東天后宮董事會日前決議維持傳統，願意承辦今年元宵節神明遶境活動，縣府秉持著尊重與支持的立場，提供行政協助，包括辦理活動路線、鞭炮施放、陣頭報名等，最重要的是面對新一波病毒，要如何做好防疫安全措施。

台東天后宮總務主任林崑成表示，報名參加遶境隊伍及藝陣表演人員，必須採實名制，參與者應有疫苗黃卡或者2劑接種證明或PCR檢測，遶境團隊須自行保險，遵守全程佩戴口罩、嚴禁邊走邊吃等相關防疫規定，保護自己，也保護他人。

民政處指出，近來國內外變種病毒案例增加，疫情添了許多變數，期盼全民持續做好防疫工作，佩戴口罩、量體溫、噴酒精、加強環境清消、落實實聯制、並且配合施打疫苗，遵守中央流行疫情指揮中心宣布之防疫措施，讓活動能平安順利進行，降低疾病傳播風險。

台東元宵遶境活動，是台東縣無形文化資產，尤其「炮炸寒單爺」活動，成為遶境期間重要盛事，吸引許多遊客參加，主辦單位台東天后宮說，遶境不僅要符合傳統、歡樂元宵氣氛，也要符合防疫規範，避免影響他人。