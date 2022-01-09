做迷你克拉克鞋鑰匙圈好樂 返鄉創業「凡人與路」傳授

由二信高中圖書館、基隆市成功國小及在地創新品牌凡人與路共同舉辦的「傳承創新愛基隆」鞋作體驗，今年第一場昨在成功國小校區展開，小朋友動手親自完成迷你克拉克鞋鑰匙圈好開心，指導的是回鄉創業的在地手工鞋「凡人與路日常鞋」基隆囝子宋之凡，激發小朋友創意。

基隆囝子宋之凡選擇一般年輕人比較不肯做的傳統手工鞋，在這一行他從學徒開始做起，離鄉背井拜師學藝後返鄉成立「之凡工作室」，他自創品牌創業，聯手打造手工「夢那鹿」日常生活鞋，在網路銷售及文創攤位闖出一片天。

「傳承創新愛基隆」是二信高中宋吉清老師提出的活動主題，希望藉由凡人與路日常鞋的傳統產業與創新品牌，透過返鄉創業青年的故事，結合十二年國教課綱跨域及跨界的跨世代親子共學體驗課程，將台灣的手工製鞋產業技術向下傳承。

這項親子鞋作體驗經費由二信高中高職優質化計畫補助，參加的親子完全免費，吸引超過50組報名，因為經費及材料限制只能抽籤20組參加。小朋友設計並親手做出自己心目中的鞋子，宋之凡指導製鞋的方法，每一雙鞋都獨一無二，和真的鞋做法沒有兩樣，只是迷你的小好幾號，看起來好文創，小朋友都直呼好樂、好漂亮。

成功國小校長陳怡君說，看到家長及孩子滿滿幸福的互動畫面，真的感到慶幸，有這樣一位深愛基隆的創業青年願意跟著熱愛教育的父親，為傳承傳統製鞋產業及創新跨世代教育攜手努力。