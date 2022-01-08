影／193小松菸作基地 王嘉納為翻轉貧童命運邁出第一步

在花蓮玉東國中任教20多年的王嘉納，以精湛木工技藝協助偏鄉貧童翻轉命運，「玉東卡本特」的故事感動許多人，去年卻毅然離開安穩教職，成立台灣木想傢人才培育協會，先以「193小松菸」作為基地，開辦木工課程，為他許下「建構偏鄉產業鏈、吸引人才回鄉」的宏大夢想，勇敢踏出第一步。

王嘉納父親早逝，從小見母親當工友辛苦撐持家計，就決定習一技之長，賺大錢養家。憑著一雙巧手，高中拿到台灣技能競賽金牌，讀台北工專時參加在荷蘭舉辦、有「技能界奧林匹克」之稱的第31屆國際技能競賽（World Skills Competition），大放異彩，連拿家具、木工雙金牌，當時他月薪上看20萬元，卻在因緣際會下回到家鄉當老師。

在玉東國中看到和他相同背景的孩子，因為家庭失能、缺乏學習動機，每天呆坐教室混日子，王嘉納心裡很痛，爭取經費開設木工班，每年與學生帶著上百件家具，千里迢迢到台北華山1914文創產業園區開展，精湛手藝和動人故事，打響「玉東卡本特」名號。

但看著一屆又一屆的孩子畢業，他思考「我還能做什麼？」他發現，所有問題的根源都在家庭，唯有家庭功能健全，偏鄉孩子的命運才有徹底翻轉的可能，「培育未來的父母，才是最好的前瞻基礎建設」。

偏鄉就是缺乏工作機會才會人口外流，王嘉納決心打造一間可以提供工作機會的「夢工廠」，建構產業鏈，提供穩定就業機會，讓更多孩子留在玉里。

才50歲出頭的他去年提早申請退休，成立台灣木想傢人才培育協會，已在富里鄉看好地，正著手規畫建廠，以社會企業形式經營。但圓夢經費至少2、3000萬元，轉型期間，他獲得社區支援，以縣道193線旁「193小松菸」為基地，以他一手訓練出來的學生擔任助教，開辦木工課程，不只提供周邊國小、國中、高中學生接觸木作、職業試探，連高中老師也來上課，他發現「離開學校，我能幫助的人更多」。

王嘉納說，未來工廠會比「193小松菸」大三倍，定位成職場和教育試探雙軌並行，營運穩定後，至少可提供20個職缺，這代表可以讓20個家鄉青年回鄉工作、生子，就能有20個健全家庭的可能。