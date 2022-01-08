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花蓮宣布禁住宿型長照機構探訪 規畫下周設疫苗接種站

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
因預約踴躍，花蓮縣政府規畫下周設置接種站，協助民眾施打疫苗。圖／報系資料照片
因預約踴躍，花蓮縣政府規畫下周設置接種站，協助民眾施打疫苗。圖／報系資料照片

本土疫情升溫，花蓮縣政府今天傍晚宣布，11日起住宿型長照機構禁止探訪；另原本民眾需自行向合約醫療院所電話預約第3劑，因民眾接種意願大增，初估下周已有6000人預約，花蓮縣衛生局正規畫下周設置施打站。

隨著桃機群聚事件擴大，花蓮縣府今天下午開會討論後，傍晚宣布，11日至21日止，住宿型長照機構禁止探訪。

此外，中央昨宣布放寬第3劑接種間隔時間，花蓮縣衛生局盤點縣內年滿18歲、完整間隔滿12周的有10萬1563人，昨宣布符合資格民眾可自行向縣內47家合約醫療診所，或是衛生所電話預約接種。

隨疫情日益嚴峻，民眾接種意願高，縣內大型醫院預約幾近額滿。花蓮慈濟醫院下周開3診，平均每診400人都已額滿，花蓮門諾醫院農曆年前的莫德納、高端診次也被預約一空，僅BNT診次還有少量名額；衛福部花蓮醫院同樣熱門，過年前莫德納疫苗已無名額。

宏卿診所院長鄒永宏、江洱鼻喉科院長江躍辰都發現，這兩天施打狀況相當踴躍，和上周冷冷清清的情況差很多，「Omicron變種病毒入侵明顯影響民眾施打意願」。

初步統計，花蓮下周預約施打約6000人次。衛生局表示，中央近日還會撥補疫苗，數量絕對夠，鼓勵符合資格民眾到合約醫療院所預約施打，也規畫下周開設施打站，協助民眾接種第2劑及第3劑疫苗。

花蓮 衛生局 莫德納疫苗

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