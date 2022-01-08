靈鷲山基隆普仁獎73位小太陽 她從小寄養家庭逆境向上
靈鷲山基隆普仁獎頒獎典禮今天頒獎，73 位學生獲獎，國小31位、國中42位，每人都有著不畏逆境、堅忍樂觀的生命故事，其中4人入圍全獲得全國普仁獎肯定。一名國中8年級女學生，從小在逆境中適應不同寄養家庭生活，立志向上，活出生命的光彩，在學業和運動都名列前茅。
一名國中8年級鈕姓女學生，因為原生家庭因素，從小在逆境中適應不同寄養家庭生活，立志向上，不因原生家庭而氣餒，正面積極，知恩感恩。她多才多藝，繪畫、鋼琴、爵士鼓、小提琴、打桌球都難不倒她，成績都在班上前5名，還擔任小家教，幫助年紀較小的孩子課業，接觸田徑、鍊球和鉛球，更在基隆中小運上獲得第4名佳績。
頒獎典禮開場前，靈鷲山青年團基隆區團帶著孩子們暖身破冰，記憶遊戲、KL BABY的熱舞，現場氣氛熱絡，展現活潑生命活力。
靈鷲山宗務委員廣純法師感謝大家蒞臨頒獎典禮，普仁獎是創辦人心道法師的願力，也是傳承，目的是獎勵品德優良、有志向學，但家境清寒的莘莘學子。基隆講堂執事妙實法師說，讓普仁小太陽相信自己是太陽，不因環境困頓滅失光芒，是普仁獎一直在做的事。
此外，也頒發「推動品德教育楷模獎」給連續3年推薦學生參加普仁獎甄選並獲獎的10所學校，碇內國小、七堵國小、中山國中、成功國中、明德國中、武崙國小、武崙國中、南榮國小、南榮國中、銘傳國中。
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