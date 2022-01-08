台東縣第3劑接種率0.63% 醫療院所預約踴躍

中央流行疫情指揮中心昨宣布，第3劑追加劑間隔即起縮短為至少12週以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑疫苗追加劑。台東縣衛生局長黃明恩表示，全縣符合第3劑接種人數為41130人，截至今天第3劑施打率為0.63%，本月15日前符合滿12周第3劑接種者為10077人。目前疫苗劑量為9636劑。雖中央每周配送疫苗，但隨桃機疫情蔓延，民眾預約接種意願增加，避免疫苗不足造成預約塞車，會即時向中央請領。

黃明恩說，第3劑疫苗施打採預約制，除了16鄉鎮市衛生所可預約接種，另部立台東醫院、部東成功分院、關山慈濟醫院、基督教醫院、馬偕醫院、聖母醫院及榮民台東醫院等都可接受預約。凡18歲以上，且完整接種2劑的民眾，儘快施打第3劑。