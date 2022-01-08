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台東縣第3劑接種率0.63% 醫療院所預約踴躍

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣目前新冠疫苗劑量為9636劑，衛生局表示疫苗不足會即時向中央請領配發。記者尤聰光／攝影
台東縣目前新冠疫苗劑量為9636劑，衛生局表示疫苗不足會即時向中央請領配發。記者尤聰光／攝影

中央流行疫情指揮中心昨宣布，第3劑追加劑間隔即起縮短為至少12週以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑疫苗追加劑。台東縣衛生局長黃明恩表示，全縣符合第3劑接種人數為41130人，截至今天第3劑施打率為0.63%，本月15日前符合滿12周第3劑接種者為10077人。目前疫苗劑量為9636劑。雖中央每周配送疫苗，但隨桃機疫情蔓延，民眾預約接種意願增加，避免疫苗不足造成預約塞車，會即時向中央請領。

黃明恩說，第3劑疫苗施打採預約制，除了16鄉鎮市衛生所可預約接種，另部立台東醫院、部東成功分院、關山慈濟醫院、基督教醫院、馬偕醫院、聖母醫院及榮民台東醫院等都可接受預約。凡18歲以上，且完整接種2劑的民眾，儘快施打第3劑。

衛福部台東醫院表示，隨著本土Omicron病例出現後，每天預約人數開始增加，光這2天預約就超過500多人次，電話接不完，不僅有第3劑預約，要打第1、2劑的人也不少，今天配額200劑全數打光。另大武鄉衛生所說，可能大家怕疫情變嚴重，加上打疫苗有送贈品，大家意願變高了。

台東縣符合第3劑接種人數為41130人，今天不少民眾前往部立台東醫院預約登記接種疫苗。圖／部立台東醫院提供
台東縣符合第3劑接種人數為41130人，今天不少民眾前往部立台東醫院預約登記接種疫苗。圖／部立台東醫院提供

疫苗 衛生所 台東

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