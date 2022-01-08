聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東縣第3劑接種率0.63% 醫療院所預約踴躍
中央流行疫情指揮中心昨宣布，第3劑追加劑間隔即起縮短為至少12週以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑疫苗追加劑。台東縣衛生局長黃明恩表示，全縣符合第3劑接種人數為41130人，截至今天第3劑施打率為0.63%，本月15日前符合滿12周第3劑接種者為10077人。目前疫苗劑量為9636劑。雖中央每周配送疫苗，但隨桃機疫情蔓延，民眾預約接種意願增加，避免疫苗不足造成預約塞車，會即時向中央請領。
黃明恩說，第3劑疫苗施打採預約制，除了16鄉鎮市衛生所可預約接種，另部立台東醫院、部東成功分院、關山慈濟醫院、基督教醫院、馬偕醫院、聖母醫院及榮民台東醫院等都可接受預約。凡18歲以上，且完整接種2劑的民眾，儘快施打第3劑。
衛福部台東醫院表示，隨著本土Omicron病例出現後，每天預約人數開始增加，光這2天預約就超過500多人次，電話接不完，不僅有第3劑預約，要打第1、2劑的人也不少，今天配額200劑全數打光。另大武鄉衛生所說，可能大家怕疫情變嚴重，加上打疫苗有送贈品，大家意願變高了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言