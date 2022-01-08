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台東元宵節神明遶境 天后宮：若防疫升三級就停辦

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府民政處處長鍾青柏（站立者）要求陣頭及工作人員完成疫苗接種，是保障他人也保護自己，成了防疫破口誰都承擔不起。記者尤聰光／攝影
台東縣政府民政處處長鍾青柏（站立者）要求陣頭及工作人員完成疫苗接種，是保障他人也保護自己，成了防疫破口誰都承擔不起。記者尤聰光／攝影

台東元宵節神明遶境祈福活動於2月15日及16日舉行，但隨著國內本土疫情蔓延，是否照常舉行引起關注。縣府今天與主辦單位天后宮及陣頭代表進行意見討論。會中達成共識，參與遶境陣頭及工作人員一律完成疫苗接種，全程戴口罩。另防疫升三級警戒，取消停辦活動。

民政處處長鍾青柏說，要求陣頭及工作人員完成疫苗接種，是保障他人也保護自己，這部分經過溝通討論，大家都有共識，另遶境全程戴口罩，僅有用餐或休息時段才能脫口罩，但須在定點空曠處，上廁所也只能到縣府指定設置的流動廁所，避免接觸到他人。

會議於下午2點半在天后宮舉行，超過50位陣頭代表出席，會中針對施打疫苗才能參與遶境討論熱烈，有陣頭代表認為有成員擔心施打疫苗會產生不適，不能強制要求接種；另也有陣頭表示遶境途中有人家行列，很難掌握是否有施打疫苗。

衛生局疾管科長吳曉慧說，凡是參與遶境的陣頭及工作人員都必須造冊，並附帶施打第1劑或第2劑的疫苗黃卡證明，衛生局會依據名單進行核對，其用意是一旦發生有人員染疫，可以快速掌握人員，進行匡列和足跡追蹤，同時於活動期間，會編組稽查，有人違規就依傳染病防治法開罰。

台東市天后宮總務主任林崑成表示，去年因疫情嚴峻，神明遶境活動取消，今年預計在2月15日及16日一連舉辦2天，但就目前國內本土疫情有蔓延趨勢，若活動前若防疫升三級警戒，就會取消停辦活動。現階段先做好各項防疫規範，並要求各陣頭務必遵守。

台東元宵節神明遶境祈福活動於2月15日及16日舉行，但隨著國內本土疫情蔓延，縣府今天與主辦單位天后宮及陣頭代表進行防疫意見討論。記者尤聰光／攝影
台東元宵節神明遶境祈福活動於2月15日及16日舉行，但隨著國內本土疫情蔓延，縣府今天與主辦單位天后宮及陣頭代表進行防疫意見討論。記者尤聰光／攝影

遶境 疫苗 衛生局

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