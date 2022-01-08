強化道路品質管理 基市府：從用路人角度改善

基隆市政府今天針對道路品質改善說明，基隆市政府未來仍會站在用路人的角度進行道路品質改善，尤其在道路開挖管制部分，基隆市除延長道路限挖期，並將核准路證層級提高，透過道路挖掘整合會議舉行，讓相關單位能橫向聯繫整合各施工資訊；對於第一線民眾反應事項也會以即報即修方式進行處理，優先保障民眾用路安全。

願景工程基金會進行全台跨縣市大型民調，各縣市中以基隆市民眾的用路安全感最低，僅六成民眾認為在基隆市開車很安全，六成二覺得可放心在基隆市過馬路，在基隆市開車或過馬路感到不安全的比率都超過三成。

基隆市政府說，因應多雨的天候型態，及市區大型重車頻繁，雖對道路品質有嚴苛考驗，市府團隊秉持專業積極任事態度，自104年起陸續完成基礎道路建設改善工程，包括信一路、中正路、麥金路、信四路等示範道路19項改善工程，並持續對與民眾生活息息相關之出入街道進行改善。

工務處表示，道路維護、管制、改善、即報即修均有其相關規範。在道路工程設計階段，材料除依公共工程瀝青鋪面綱要規範外，106年起於瀝青材料中添加石灰作為填縫料以因應本市多雨的特性，相關施工皆依規辦理材料取樣，並送公正單位進行試驗。但道路施工受外在因素影響甚多，如車輛使用頻率、雨量多寡、養護時間是否足夠及地下管線狀況等，工務處針對路基損壞造成之路面龜裂，也會積極做路基改善，用不同粗、細粒料的鋪設，增加結構堅固性。

工務處說，由於基隆市位於東北角，每年10月起東北季風盛行，道路因雨所造成坑洞，會先以坑洞修補方式辦理，後續並擇必要處進行方正切割處理。

市府說，多年來積極辦理道路品質改善，像是麥金路2號至石皮瀨圓環，全長2.665公里，其中人行道自麥金路2號至安和二街口皆建置2公尺以上尺度之人行環境，提升行人舒適度，亦透過道路鋪面高程調整，提升道路平坦度，提供民眾舒適的行車環境。