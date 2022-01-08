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宜蘭首棟社區獲450萬元 防震補強變「勇腳」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
新生活天地社區的1樓為停車場，經申請階段性補強補助計畫後，將會施作15面剪力牆，以提升建物安全。記者林佳彣／攝影
新生活天地社區的1樓為停車場，經申請階段性補強補助計畫後，將會施作15面剪力牆，以提升建物安全。記者林佳彣／攝影

近幾年地震不斷，強震如台南大地震、花蓮大地震等，造成維冠大樓、統帥飯店等建物傾斜、倒塌釀死傷。宜蘭縣政府向內政部營建署爭取，補助宜蘭市新生活天地社區450萬元，進行階段性補強計畫，以爭取地震來時的撤離時間。縣府建設處表示，此為縣內首棟完成階段性補強補助的案件，預計3月開工，年底前完工。

921大地震過後，中央大幅修正建物的耐震規範。宜蘭縣現有678棟公寓、大廈等住宅社區，先前有150件申請營建署耐震能力初步評估補助，約10個社區有柱子多、牆量不足等疑慮，其中1個為宜蘭市新生活天地社區。建設處指出，既有建物若欲符合現行耐震設計規範，須採全面性補強或拆除重建。

儘管縣府向中央爭取一年2250萬元「階段性補強」經費，每案工程費最多補助450萬元，以提升建物安全不再「軟腳」，尤其強震來時，更可降低「瞬間倒塌」的機率。建設處坦言，主動聯繫10個有潛在危險的社區，可提供輔導，然而住戶意見整合困難、資金籌措不易等問題，目前僅有宜蘭市新生活天地社區申請成功。

新生活天地社區1995年完工，為6層樓鋼筋混凝土建物，目前有110戶。經耐震初步評估，1樓停車場的牆面少有隱憂，補強工程須施作15面剪力牆，經費約548萬元，在獲最高85%、450萬元補助，社區僅需自付98萬元。

社區主委李振弘表示，當時與住戶談補強事宜，因大家都想長久居住，經過管委會臨時大會，住戶同意負擔金額，同時考量各自收入不同，以分期付款的方式進行。縣長林姿妙說，天災地變無法預測，協助縣民改善居住安全，是縣府刻不容緩的重要施政；有意申請的社區可聯繫縣府建設處使用管理科（03-9251000#1330）。

新生活天地社區1樓停車場的牆面少有隱憂，補強工程須施作15面剪力牆。記者林佳彣／攝影
新生活天地社區1樓停車場的牆面少有隱憂，補強工程須施作15面剪力牆。記者林佳彣／攝影
宜蘭市新生活天地社區為宜蘭縣首個獲「階段性補強補助」的案件。記者林佳彣／攝影
宜蘭市新生活天地社區為宜蘭縣首個獲「階段性補強補助」的案件。記者林佳彣／攝影
宜蘭市新生活天地社區為宜蘭縣第一棟完成階段性補強補助的案件。記者林佳彣／攝影
宜蘭市新生活天地社區為宜蘭縣第一棟完成階段性補強補助的案件。記者林佳彣／攝影

921大地震 宜蘭 強震

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