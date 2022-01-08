老夫婦屋漏水、鋼筋裸露帆布遮不住 義工送愛煥然一新

基隆市一戶原住民身障夫妻，老舊的房子長期面臨漏水、天花板鋼筋裸露掉石塊困擾，僅能用帆布遮蓋天花板以防止砸傷及擋雨。基隆市原住民族家庭服務中心社工訪視後協助，「雨後彩虹希望之家義工團」動員多名義工經1個月修繕今天完工，房子不再漏水，煥然一新。

由台灣原住民族社會福利工作發展協會所承接的基隆市原住民族家庭服務中心，訪視個案時發現張姓爺爺的房子長期漏水，70多歲年邁無工作能力，家庭經濟困頓無力修繕。

馬豪執行長率「雨後彩虹希望之家」成員，利用休假日修繕，馬豪說，房子損害程度很嚴重，多年來一直漏水，鋼筋都露出來，原本用帆布包起結構已損壞，因此打掉重新補強，解決漏水問題後施做輕鋼架天花板、隔間及門出來，整理出正常的生活空間，今天完工大家都很高興。

張爺爺說，「天花板鋼筋裸露，水泥會掉下來，因此用帆布擋掉落石塊，有時睡覺會被碎石砸到，還會漏水」，他常擔心會不會有地震，下雨一來也苦惱漏水，很感謝義工幫忙。

社工李嘉禎表示，訪視時發現房子狀況很差極需修繕，義工團隊籌措所有花費，從原本鋼筋裸露掉石塊、漏水，到現在整修好有了一個舒適的家，

開花藝店的義工崔麗娜指出，義工來自各行各業，是很好的一次學習機會，案家多年來無法解決漏水的問題大家合力解決了，各行各業的人發揮所長，一次把問題全都處理好了。