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台東卑南鄉加碼幼兒津貼2000元 盼孩童好過年

中央社 / 台東縣8日電

去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致幼兒停托，影響家長工作，台東縣卑南鄉明天起將發放0至6歲幼兒「健康紅包」新台幣2000元。鄉長許文獻說，希望能讓孩童好過年。

卑南鄉長許文獻今天接受中央社記者電訪時表示，去年8月疫情緩解後，卑南鄉公所趁勢配合推出卑南鄉振興方案以協助受創的農產、夜市、溫泉、觀光產業，復甦情況也如預期逐步回溫。

不過，他最關心的還是0至6歲幼兒停托，因為除了影響家長的工作外，全天候的照顧、學習教材的準備、作息的改變、人際的互動等都落在家長肩頭非常辛苦，因此與鄉民代表會溝通發放幼兒津貼以「健康紅包」減輕家長負擔、並感謝家長含辛茹苦培育國家未來的主人翁。

許文獻說，卑南鄉公所預定9日起發放設籍卑南鄉0至6歲幼兒一次性幼兒津貼2000元，希望可以減輕家長照顧壓力，並落實幼兒褔利政策，預估有788名幼童受惠，總計將發出150萬餘元。

許文獻表示，符合請領資格的幼童，卑南鄉公所均有寄發通知單，民眾可依通知單上時程請領。為落實防疫分散人流，太平、泰安、賓朗3村將先於9日發放，10日起全鄉13村均可到村辦公處領取，逾3月31日未領取者視同放棄。

紅包 疫情

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