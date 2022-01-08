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影／台東縣長稱完工是送春節禮 社區不同看法籲聽民意

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
縣議員林威志、林參天、陳政宗、台東市民代表陳金溪等人，昨都到場聲援光明社區居民。記者卜敏正／攝影
縣議員林威志、林參天、陳政宗、台東市民代表陳金溪等人，昨都到場聲援光明社區居民。記者卜敏正／攝影

台東縣豐田排水護岸改善及太平溪卑南右岸三號堤防工程，未來緊鄰光明社區右岸水防道路，將做一般道路使用，縣長饒慶鈴昨上午視察稱「是送台東市民春節禮」，但光明社區昨在縣議會開公聽會，反對將防汛道路提升為一般道路，斥責縣府建設處決策，指該路段開放後影響居民甚鉅，不可輕言開放。

副議長林琮瀚綜合居民意見表示，該道路設計危險、並不適當，除建議居民本月15日公告結束前向縣府提意見書，也認同議員林威志、林參天、陳政宗建議，請縣府先將該路段規畫為社區步行、自行車道，另建設處長許瑞貴發言應謹慎，如不尊重縣議會，未來提案不用再送來。

「我是說明公聽會程序！」縣府建設處長許瑞貴表示，所謂不尊重議會反映是扭曲他的發言，因為當天是說明相關程序議會召開的是人民請願會議，本就不屬於公聽會，有會議逐字稿可證明，；另縣府之前召開正式公聽會後，有1116人連署、同意該路段應該盡速打通，這也是多數民意聲音。

約80名光明社區居民昨透過多名縣議員、台東市民代協助，在縣議會開公聽會，現場並高掛白布條，為太平溪卑南右岸三號堤防工程，水防道路做一般道路使用決策請命，居民強調不反對堤防工程，也不反對防汛道路，但反對將防汛道路提升為一般道路，嚴重影響社區安寧、造成社區危險。

陳姓居民說，上月22日公聽會快結束時，建設處長許瑞貴也坦承，這條路開通使用率也不高，證明右岸道路不具必要性，而且開放後將形成五岔路危險路口，且緊鄰東糖社區民宅，造成空汙、噪音等問題，非但無法提升居住環境品質，反使居住品質更惡劣。

林威志說，該道路如不適合作一般道路，縣府應考慮規畫為社區道路，成為社區創生新概念，讓居民充分運用該道路，散步、活動、假日跳蚤市場，成為社區活化另一個方向。

「建設處認為縣長選票太多？」林參天指出，建設處最近多個規畫都與社區想法不同，本案當初規畫就應和社區溝通，怎麼會道路開放前才公告，逼社區不滿、站出來抗議，更不應藐視議會所召集的公聽會決議，建議饒縣長到社區多聽民意，不要用一紙命令，將社區聲音擋在外面，罔顧居住正義

約80名光明社區居民昨在縣議會開公聽會，現場並高掛白布條，為太平溪卑南右岸三號堤防工程，水防道路做一般道路使用決策請命。記者卜敏正／攝影
約80名光明社區居民昨在縣議會開公聽會，現場並高掛白布條，為太平溪卑南右岸三號堤防工程，水防道路做一般道路使用決策請命。記者卜敏正／攝影

台東 平溪 居住正義

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