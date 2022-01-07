免費營養午餐接連出問題 宜縣府：從嚴考核

宜蘭縣免費營養午餐接連發生食安問題。民進黨宜蘭縣議會黨團今天表示，若縣府還不設法改善，將思考是否同意縣府繼續編列預算。縣府回應，即日起從嚴考核，確保午餐品質。

民進黨宜蘭縣議會黨團今天舉辦「加強稽查攏係假，免費營養午餐頻出包，別讓免費變最貴，縣府把關趕快硬起來」記者會。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇說，去年11月，宜蘭有9所學校發生86名師生在吃過營養午餐後，身體不適，日前又有黎明國小與中華國中共34名學生於吃過營養午餐中未烤熟的雞腿後，陸續出現腹瀉等不適，縣府所推行的免費營養午餐屢傳問題。縣府螺絲鬆了嗎？還是沒有落實管理？

他表示，發生問題後，縣府總是回應「會嚴格落實把關」，看來都是空口白話、成效不彰，也顯現免費營養午餐政策的失敗，讓免費真的變成最貴，讓人最無法安心，呼籲縣府，一定要確實把關供餐品質，制定完整機制。

對於外界質疑，宜蘭縣長林姿妙今天出席宜蘭五穀廟修復工程開工典禮後面對媒體時，只說「謝謝」，隨後搭車離去，避談相關問題。

縣府秘書長林茂盛回應，孩子是家長的心肝寶貝，他們在校讀書，也是縣府要照顧的對象。對於營養午餐事件，縣府責無旁貸，一定是審慎看待，也不允許食安問題再發生，若有將從嚴追究團膳廠商責任，也會依行政程序對校內相關行政人員進行檢討。

針對外界批評縣府的免費營養午餐政策。林茂盛舉例說明，公共工程執行若有瑕疵，縣府會依契約，要求廠商改善，必要時勒令停工，但不會因為過程遇到瑕疵就不再繼續施作，或是停止預算的執行。免費營養午餐政策是縣長林姿妙貼心且正確的政策，縣府為照顧縣轄學生，還是會持續推動並加強稽查。