推動雙語教育基地 花蓮縣英語教學資源中心揭牌
配合中央2030年雙語國家政策，花蓮縣政府在宜昌國中成立英語教學資源中心，同時設立國際教育資源中心，今天同步揭牌，將擔負起縣內英語教學、雙語課程及國際教育推動的責任。縣府教育處也從下學年每年固定編列400萬元推動國小低年級口說英語，以每校10萬元，可補助40所學校推動。
英資中心由宜蘭國中校長陳玉明擔任主任，他表示，英資中心分為課程組及行政組，3大工作目標是國中英語課全英語授課、部分領域融入英語教學、國小生活口說英語及繪本閱讀，將聯結縣內雙語課程推動學校，組成共備社群，培力教師也共同研發課程，希望逐年提升縣內國中小學課堂使用雙語的比率。
陳玉明說，雙語教學並不是全部由英語老師授課，而是由各領域老師融入教學。宜昌國中不只英語課，還有音樂、童軍、體育、美術、家政及表演藝術共6科、10位教師實施雙語課程，將分享經驗，英資中心也會持續辦理研習，提供教師分享經驗及專業知能。
花蓮縣政府教育處課程教學科長黃秀琴說，花蓮縣從108學年度推動雙語教育，目前已有28所國小、6所國中實施，英資中心揭幕後，將是協助線上教師準備雙語課程、教材，討論教學策略的重要基地；縣府也將雙語教育向下札根，目前已有37所國小在低年級實施「英語說話課」，下學年度起會由縣款固定編列400萬元，每年補助至少40所國小執行。
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