快訊

以致命武力對付恐怖分子！哈薩克總統：不用警告直接開火

推動雙語教育基地 花蓮縣英語教學資源中心揭牌

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣推動雙語教育，在宜昌國中設置英語教學資源中心，今天揭牌。記者王燕華／攝影
花蓮縣推動雙語教育，在宜昌國中設置英語教學資源中心，今天揭牌。記者王燕華／攝影

配合中央2030年雙語國家政策，花蓮縣政府在宜昌國中成立英語教學資源中心，同時設立國際教育資源中心，今天同步揭牌，將擔負起縣內英語教學、雙語課程及國際教育推動的責任。縣府教育處也從下學年每年固定編列400萬元推動國小低年級口說英語，以每校10萬元，可補助40所學校推動。

英資中心由宜蘭國中校長陳玉明擔任主任，他表示，英資中心分為課程組及行政組，3大工作目標是國中英語課全英語授課、部分領域融入英語教學、國小生活口說英語及繪本閱讀，將聯結縣內雙語課程推動學校，組成共備社群，培力教師也共同研發課程，希望逐年提升縣內國中小學課堂使用雙語的比率。

陳玉明說，雙語教學並不是全部由英語老師授課，而是由各領域老師融入教學。宜昌國中不只英語課，還有音樂、童軍、體育、美術、家政及表演藝術共6科、10位教師實施雙語課程，將分享經驗，英資中心也會持續辦理研習，提供教師分享經驗及專業知能。

花蓮縣政府教育處課程教學科長黃秀琴說，花蓮縣從108學年度推動雙語教育，目前已有28所國小、6所國中實施，英資中心揭幕後，將是協助線上教師準備雙語課程、教材，討論教學策略的重要基地；縣府也將雙語教育向下札根，目前已有37所國小在低年級實施「英語說話課」，下學年度起會由縣款固定編列400萬元，每年補助至少40所國小執行。

花蓮縣推動雙語教育，在宜昌國中設置英語教學資源中心，今天揭牌。記者王燕華／攝影
花蓮縣推動雙語教育，在宜昌國中設置英語教學資源中心，今天揭牌。記者王燕華／攝影

花蓮 雙語教育

延伸閱讀

六和高中國中部獲獎連連 明天為新生展示成果

重要的議題，緩緩說輕鬆聊！讓繪本成為孩子成長中最美好的雙語教育啟蒙！

推動雙語國家 本土雙語教師沒半個

不能永遠靠外師！雙語教育本國師資缺口仍待補足

相關新聞

防疫力度再強化 台東縣明起聯合稽查8大行業

桃園機場群聚案持續蔓延，台東縣政府因應即將到來的春節假期，今天下午3點召開新冠疫情應變及整備會議。饒慶鈴指示各局處防疫力...

宜蘭五穀廟「新舊廟並存」 修復工程今動土開工

歷史沿革210年的宜蘭五穀廟，主祀神農大帝，是當地農民的重要信仰中心，2016年登錄歷史建築。廟方考量白蟻蛀蝕、廟宇活動...

免費營養午餐頻出包 宜縣府：督學進校、從嚴考核

宜蘭縣營養午餐一個多月以來，接連發生食安問題。民進黨宜蘭縣議會黨團今天開記者會表示，有家長反映議會通過這樣的預算，縣府卻沒認真維護...

搶百億商機！花蓮培訓無障礙旅遊管家提升接待軟實力

無障礙旅遊商機龐大，花蓮縣政府繼去年11月結合台鐵開辦首發團，今年再培訓無障礙旅遊管家，2天課程包括利用輔具解決障礙、無...

台東太平溪右岸水防道路春節前完工 試辦禁行大貨車

引起爭議的台東市太平溪右岸水防道路工程，預計農曆春節前完工啟用，縣長饒慶鈴今天前往視察，她表示，尊重光明里居民民意，試辦...

地標豎梯基隆塔上梁 林右昌：嶄新國門新地標即將落成

已正式命名為「基隆塔」的地標豎梯工程將在農曆年後完工，未來將串接基隆廟口、哨船頭商圈以及東岸郵輪旅客大樓，結合山海城的都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。