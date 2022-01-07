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疫情擴大 台東元宵炸寒單、遶境活動將滾動檢討

中央社 / 台東縣7日電

COVID-19本土疫情擴大，台東縣長饒慶鈴呼籲，春節將至，民眾及遊客做好防疫自主管理；元宵炮炸寒單爺和陣頭遶境目前維持正常舉辦，不過將滾動式檢討。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，饒慶鈴今天下午召集各科室開會，由各局處說明目前防疫準備及因應對策。

饒慶鈴在會中表示，防疫如作戰，縣政府提前防備不懈怠，農曆春節將至，預期將有大批返鄉遊子及來台東的遊客，呼籲民眾踴躍施打疫苗，尤其是第1線防疫人員盡速接種第3劑，強化自身防護力，並務必做好自主管理，加強個人防疫措施，落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離，維護個人及他人健康。

相關科室報告，將隨時準備啟動車站、航空站、富岡漁港快篩站，並會視部落自主需求，協助啟動自主防疫站。

另外，加強旅宿業者防疫宣導、督導防疫旅館動線規劃、清潔消毒流程、防疫專車司機防護衣穿著及車子清潔消毒，實施更嚴格的防疫措施。

同時，8大行業聯合稽查也持續進行，發現業者有未遵照規定的情形，將移請衛生局依傳染病防治法處罰，絕不寬貸。

另外，外界關心的元宵節陣頭遶境和炮炸寒單爺（邯鄲爺）。民政處長鍾青柏在報告中表示，主辦的天后宮和2間炮炸寒單爺的宮廟截至目前為止都維持正常舉行；不過，縣政府會對疫情變化，積極聯繫滾動式檢討，確實遵守防疫關規定，同時各陣頭參與人員務必接種完2劑疫苗。

衛生局在報告中表示，台東縣第1劑疫苗施打覆蓋率為71.9%、第2劑為60.1%，目前持續配合中央疫苗政策，鼓勵民眾打疫苗送禮券，這2天民眾相當踴躍，以部立台東醫院為例，今天規畫200劑全數打完。

疫苗 台東 衛生局

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