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不影響民生的防疫升級 柯文哲：明起醫院長照停止探視

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防疫力度再強化 台東縣明起聯合稽查8大行業

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
桃園機場群聚案持續蔓延，台東縣政府因應即將到來的春節假期，今天下午3點召開新冠疫情應變及整備會議。記者尤聰光／攝影
桃園機場群聚案持續蔓延，台東縣政府因應即將到來的春節假期，今天下午3點召開新冠疫情應變及整備會議。記者尤聰光／攝影

桃園機場群聚案持續蔓延，台東縣政府因應即將到來的春節假期，今天下午3點召開新冠疫情應變及整備會議。饒慶鈴指示各局處防疫力度必須再強化，於明起開始8大行業防疫聯合稽查取締。

饒慶鈴說，近日國內疫情開始蔓延跡象，又即將面臨春節連假，縣府必須做好各項防疫準備，目前已規畫6點防疫作為，並依中央防疫指引，隨時掌握疫情變化發展，做滾動式調整。

6點防疫作為包括隨時準備啟動車站、航空站、富岡漁港啟用快篩站；視部落自主需求，協助部落啟動自主防疫站；提升醫療量能，專責醫院、各衛生所提供春節門診。

另連假前後環保防疫消毒大隊針對觀光熱點、夜市等進行大規模消毒並持續在各旅遊服務中心、交通場站和公廁清潔消毒；加強旅宿業者的防疫宣導及督導防疫旅館動線規畫；強化防疫專車司機防護及車子清潔消毒 。

此外，避免類似金嗓歌友會的防疫破口發生，明起民政、衛生及警察局將針對8大行業實施聯合稽查取締，同時對於元宵節神明遶境活動將與天后宮研議防疫辦法，要求陣頭人員需打2劑疫苗

衛生局長黃明恩表示，全縣第1劑疫苗施打覆蓋率為71.9%、第2劑為60.1%，目前持續配合中央疫苗政策，鼓勵民眾打疫苗送禮券，這2天民眾相當踴躍，以部立台東醫院為例，今天規畫200劑全數打完。

台東縣長饒慶鈴指示各局處防疫力度必須再強化，並依中央防疫指引，隨時掌握疫情變化發展，做滾動式調整。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴指示各局處防疫力度必須再強化，並依中央防疫指引，隨時掌握疫情變化發展，做滾動式調整。記者尤聰光／攝影

疫苗 衛生所 疫情

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