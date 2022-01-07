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宜蘭五穀廟「新舊廟並存」 修復工程今動土開工

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭五穀廟今天舉行修復工程開工典禮，縣長林姿妙等人出席。記者林佳彣／攝影
宜蘭五穀廟今天舉行修復工程開工典禮，縣長林姿妙等人出席。記者林佳彣／攝影

歷史沿革210年的宜蘭五穀廟，主祀神農大帝，是當地農民的重要信仰中心，2016年登錄歷史建築。廟方考量白蟻蛀蝕、廟宇活動空間不足，原要拆除重建，經與宜蘭縣文化局協調，舊廟遷移並保留、舊廟現址蓋新廟。該修復工程總經費2100萬元，預計明年中完工，今天舉行修復工程開工典禮，縣長林姿妙等人出席。

宜蘭五穀廟最早為噶瑪蘭廳首任通判翟淦設立的「先農社稷神祇壇」，縣府於2016年12月將之登錄為歷史建築。不過，該廟保存曾引起各界關注，縣府與廟方幾經協商達共識，最終聚焦「新舊廟並存」的最佳方案。

經專業技術評估、配合新廟的空間機能與通透性，採「拆解重組」宜蘭五穀廟的方式，讓舊廟在基地內南側復原，過程中，亦能將部分年久損壞、劣化的構件一併修復。文化局長呂信芳表示，舊廟拆解後保存在中興文創園區，保存狀況良好，惟破損瓦片會找相近材料「修舊如舊」，盡量恢復當時狀況。

舊廟原址蓋新廟，增設行政辦公、廁所等服務信眾的必要空間；廟方提供部分基地空間重組舊廟，並轉型成神農文物館，展示宜蘭五穀廟歷代保存至今的珍貴文物。文化局說，舊廟修復工程獲文化部補助，總經費2100萬元，預計明年中完工，屆時將成為繼二結王公廟、利澤簡永安宮，縣內第3座新、舊廟並存的文化資產保存案例。

縣長林姿妙表示，宜蘭五穀廟是縣內歷史悠久的廟宇，也承載著這兩、三代宜蘭人的共同記憶。她特別感謝廟方與縣府共同努力，以新廟滿足現代化空間的使用機能，也提供原址南側基地重組舊廟，讓信仰增添承先啟後的歷史意義。

宜蘭縣長林姿妙等人用刷子清潔舊廟的構件。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙等人用刷子清潔舊廟的構件。記者林佳彣／攝影
宜蘭五穀廟今天舉行修復工程開工典禮，縣長林姿妙等人出席。記者林佳彣／攝影
宜蘭五穀廟今天舉行修復工程開工典禮，縣長林姿妙等人出席。記者林佳彣／攝影
宜蘭五穀廟歷史悠久，主祀神農大帝，是當地農民的重要信仰中心，2016年登錄歷史建築。記者林佳彣／攝影
宜蘭五穀廟歷史悠久，主祀神農大帝，是當地農民的重要信仰中心，2016年登錄歷史建築。記者林佳彣／攝影

宜蘭 歷史建築

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