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基隆塔上梁估2月底完工 林右昌：將成國門新地標

中央社 / 基隆7日電

高約50公尺的基隆地標豎梯（基隆塔）今天舉行上梁儀式，基隆市政府預估2月底完工。基隆市長林右昌說，未來「基隆塔」上有空橋可銜接至中正公園主普壇，將成為國門新地標。

高約50公尺、位於基隆市義二路附近的「基隆塔」工程上午舉行上梁儀式，林右昌與內政部營建署長吳欣修等共同在最後1節鋼梁上簽名，期許工程順利在農曆年後完工。

林右昌致詞時說，「基隆塔」完工後將串接基隆廟口、哨船頭商圈及東岸郵輪旅客大樓，未來搭乘國際郵輪的旅客可經信四路搭乘「基隆塔」內電梯，直接到達中正公園主普壇或大佛廣場，眺望基隆港山海城美景，建構無障礙、舒適友善旅遊環境，將成為嶄新國門地標。

吳欣修表示，對於基隆從傳統港口城市增加文化及景觀深度，「基隆塔」案絕對是一大指標，也讓人對於基隆的轉型及發展有更多期待。

基隆市政府都市發展處簡報指出，「基隆塔」是以橋式起重機為設計意象，興建電梯及高架人行棧橋，並連結到中正公園主普壇，目前鋼構工程皆已完成，進入最後收尾階段，預計2月底完工。

基隆港 林右昌 郵輪

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