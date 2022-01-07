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台東春節垃圾收運 大年初一至初三停收

中央社 / 台東縣7日電

台東縣政府今天公告春節收運垃圾辦法，1月31日除夕加班收運垃圾，大年初一至初三停收3天（部分鄉鎮機動出勤），初四起陸續恢復收運（部分鄉鎮調休）。

台東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，今年春節連假長達9天，為服務民眾，春節前5天加強垃圾清運服務，並於1月31日除夕夜，考量民眾大掃除需求，各公所清潔隊加班，針對清運路線加強收運。

環保局提醒民眾，年終大掃除別忘了清理居家及周邊環境，尤其是屋旁防火巷雜物及積水容器的清除與整理，維持居家安全及防範病媒蚊孳生。

如有汰換家中老舊家具、家電等大型廢棄物，需協助載運，可先與所在地的清潔隊聯絡，清潔隊會安排專車依預定時段前往清運。

環保局表示，民眾預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊就會依約前往收運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂及影響交通安全。

春節 廢棄物 除夕夜

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