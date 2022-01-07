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免費營養午餐頻出包 宜縣府：督學進校、從嚴考核

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣營養午餐一個多月以來，接連發生食安問題，民進黨宜蘭縣議會黨團今天召開記者會，呼籲「別讓免費變最貴，縣府把關要硬起來。」記者林佳彣／攝影
宜蘭縣營養午餐一個多月以來，接連發生食安問題，民進黨宜蘭縣議會黨團今天召開記者會，呼籲「別讓免費變最貴，縣府把關要硬起來。」記者林佳彣／攝影

宜蘭營養午餐一個多月以來，接連發生食安問題。民進黨宜蘭縣議會黨團今天開記者會表示，有家長反映議會通過這樣的預算，縣府卻沒認真維護學童食的安心，為了學童健康，主張先暫停營養午餐預算執行，直到縣府提出完善的把關機制再評估；縣府回應，即日起加派督學會進校、從嚴考核，並提升稽查頻率，以確保營養午餐的品質。

昨日發生烤雞腿部分未熟事件，黎明國小、中華國小今天改為合格廠商提供的便當。黎明國小表示，午餐為悟饕提供的80元便當；縣府重視此事件，並提高檢驗層級，待結果出爐才會恢復供餐，預估最快也要7個工作天。

營養午餐的食安問題層出不窮，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇指出，如此結果、品質讓學生和家長無法放心，倒不如將每年編列逾2億元預算轉作基礎建設。黨團表示，縣府一定要確實把關供餐品質、制定完整機制，不要等到食安問題發生，再以「縣府會嚴加稽查」敷衍了事，呼籲「別讓免費變最貴，縣府把關要硬起來。」

國民黨縣議員楊弘旻指出，營養午餐的控管出問題，縣府責無旁貸，這跟免費沒關係，並非經費來源造成，縣府應該加強控管。「這是對的政策，絕對不能取消免費營養午餐」，此有助於減輕年輕夫婦的負擔；他批評綠營，控管出問題就要取消免費營養午餐，直呼本末倒置，別因選舉要修理縣長，而犧牲能幫助年輕人的福利政策。

縣府秘書長林茂盛回應，孩子是家長的心肝寶貝，他們在校讀書，亦是縣府要照顧的心肝寶貝。對於營養午餐事件，縣府責無旁貸，一定是審慎、慎重地看待，不允許類似情形再發生，若有將從嚴追究廠商責任，也會依行政程序對校內相關行政人員進行檢討。

針對此次狀況，而不再推動免費營養午餐的話，林茂盛舉例說明，工程執行有瑕疵，會依契約要求廠商改善，必要時會勒令停工，但不會因為過程遇到瑕疵就不再繼續施作。他說，縣府為照顧縣轄所有學生，使其受到照顧，將持續推動並加強稽查。

縣府表示，即日起加派督學會同營養師，進校查核營養午餐準備、出餐狀況，針對廠商、相關作業人員從嚴考核和獎懲，同時提高稽查頻率，確保所有上桌供食用的餐點都符合安全、營養，以及健康標準。

宜蘭縣國中小的營養午餐一個多月以來，接連發生食安問題。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣國中小的營養午餐一個多月以來，接連發生食安問題。記者林佳彣／攝影
昨日發生烤雞腿部分未熟事件，黎明國小今天改為合格廠商提供的便當。圖／民眾提供
昨日發生烤雞腿部分未熟事件，黎明國小今天改為合格廠商提供的便當。圖／民眾提供
昨日發生烤雞腿部分未熟事件，中華國小今天改為合格廠商提供的便當。圖／中華國中提供
昨日發生烤雞腿部分未熟事件，中華國小今天改為合格廠商提供的便當。圖／中華國中提供
宜蘭縣中華國中、黎明國小1月5日的營養午餐中，部分烤雞腿骨肉呈現血色。圖／中華國中提供
宜蘭縣中華國中、黎明國小1月5日的營養午餐中，部分烤雞腿骨肉呈現血色。圖／中華國中提供

營養午餐 食安 宜蘭

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